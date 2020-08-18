Вячеслав Подберезкин перешел из "Рубина" в "Урал"

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Вячеслав Подберезкин перешел из "Рубина" в "Урал"

Екатеринбургский "Урал" объявил о переходе полузащитника казанского "Рубина" Вячеслава Подберезкина.

Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с "Уралом" контракт до лета 2022 года.

28-летний Подберезкин выступал за "Рубин" с января 2018 года, провел за клуб 53 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Стоит отметить, что он уже играл за "Урал" с 2014 по 2015 годы. Также хавбек выступал за "Локомотив", "Химки" и "Краснодар".

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