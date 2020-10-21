Вялый дебют российских команд, неожиданная мощь "Лацио", хождение по мукам от ПСЖ: разбираем вчерашние матчи Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов, казалось бы, только недавно завершилась, а вчера приняла свой очередной старт. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог посмотреть вчерашние матчи, и пропустил старт сразу двух российских команд в самом престижном клубном турнире Европы, мы подготовили аналитический обзор по горячим следам!



В Санкт-Петербурге новый сезон Лиги Чемпионов открыли "Зенит" и "Брюге". В первом тайме обе команды действовали нервно и почти не обостряли ситуацию у ворот оппонента. "Брюгге" отчаянно оборонялся (все же команда считалась явным аутсайдером группы), а "Зениту" явно не хватало финального паса. Но во второй половине абсолютно неожианно "черно-синие" повели в счете после затяжной атаки. Форвард Деннис Бонавентуре выцарапал мяч на линии поля и выкатил мяч в центр штрафной, где Кетелар дважды не смог пробить Ракицкого на ленте, но творец эпизода таки добил мяч в сетку с нескольких метров, прибежав на подмогу своему партнеру. Питерцы прибавили в активности и сумели отыграться уже через 10 минут. Деян Ловрен пошел вперед и решился на выстрел метров с 30-ти метров – мяч отрикошетил от штанги и попал в спину Итану Хорвату, залетев в ворота. Казалось, что матч завершится ничьей, но на третьей добавленной арбитром минуте бельгийцы вырвали победу: после классической комбинации Вормер прострелил вдоль ворот, а Шарль де Кетелар спокойно подставил ногу – 1:2! Это провал "Зенита"? Да, это полный провал! Питерцы не реализовали свои моменты, коих во втором тайме было достаточно, чтобы победить, и периодически не выдерживали натиск бельгийской команды. Проиграть дома аутсайдеру группы – выглядит как заявка на очередной вылет из группы с 4 места. Посмотрим, что будет в играх с "Боруссией" и "Лацио", но перспективы туманные.

А в Риме, кстати, местный "Лацио" шокировал гостей из Германии двумя голами в первые 25 минут. Сначала "орлы" запрессинговали Дортмунд вблизи чужой штрафной, отобрали мяч и Корреа вывел на ударную позицию Иммобиле – лидер "Лацио" такие возможности не теряет. А потом кипер "Боруссии" Марвин Хитц прошляпил подачу с углового на ближнюю штангу и неуклюже пропустил в свои ворота. Во втором тайме "шмелей" попытался вернуть в игру Эрлинг Холанд. Юный норвежец на 71-й минуте в одно касание мощным выстрелом замкнул фланговый пас Рейны. Но уже через пять минут Акпа-Акпро с линии вратарской переправил мяч в сетку после роскошной комбинации Альберто и Иммобиле. Вот так неожиданно "Лацио" начинает победное шествие в Лиге Чемпионов, а "Боруссия" в очередной раз показывает свою беззубость на выезде. Еще один аргумент, чтобы отправить Фавра в отставку!

Центральный матч игрового дня состоялся на "Парк де Пренс". ПСЖ активно начал поединок, но пропустил нелогичный мяч от МЮ с одиннадцатиметрового – Диалло завалил Марсиаля, а Бруну Фернандеш со второй попытки (первый удар Навас с нарушением правил парировал) реализовал пенальти. Парижане усилили давление еще в первом тайме, однако сумели сравнять счет только после перерыва. На 55-й минуте Неймар подал угловой с левого фланга, второй этаж выиграл форвард манкунианцев Антони Марсьяль и отправил мяч в собственные ворота (перепутал сторону для выноса) – 1:1. Далее на поле начались настоящие качели, а фортуна улыбнулась гостям. Под занавес поединка Маркус Рэшфорд неподалеку от штрафной получил пас от Погба, продвинулся вперед и бильярдным ударом поразил нижний угол ворот Парижа! "Манчестер Юнайдет" остается очень неудобным соперником для Парижа. Однако, если в нескольких прошлых матчах команда Тухеля доминировала, то в этот раз даже толком не удалось выиграть по статистическим показателям. Разрыв минимальный, а по ударам в створ МЮ и вовсе победил! Ну и по голам тоже!

В параллельном матче "РБ Лейпциг" уверенно одолел "Истанбул Башакшехир" благодаря дублю Анхелиньо. Бывший защитник "Манчестер Сити" оформил два гола еще в первом тайме. Испанец сначала в стиле центрфорварда получил мяч в центре штрафной, развернулся и пробил мимо голкипера. А потом вовремя включился в контратаку и после передачи Нкунку выскочил на свидание с голкипером – это 2:0 и лидерство в квартете для "быков". Юлиан Нагельсман в который раз показывает чудеса тотального футбола, где левый защитник превращается в форварда, но в соперниках был всего лишь аутсайдер группы. Дальше поединки с МЮ и ПСЖ. Вот где будет настоящее веселье!

Наверное, самой очевидной была (и стала) группа G, где "Ювентус" и "Барселона" одержали синхронные победы, и обе с украинским следом. "Старая синьора" переборол киевское "Динамо" благодаря дублю Мораты, а "сине-гранатовые" в меньшинстве не оставили шансов венгерскому "Ференцварошу", который возглавляет Сергей Ребров – 5:1. Обсуждать здесь нечего, стоит лишь сказать, что одним из ключевых туров в этом квартете станет следующий. "Динамо" сыграет будет тестировать "Ференцварош", а "Барселона" и "Ювентус" сойдутся в очном поединке. На 50% расклад в этой группе решится уже на следующей неделе.

Группу E постиг ничейный синдром. В Ренне местная команда обменялась голами с "Краснодаром". Основные события развернулись на старте второй половины. Сехру Гирасси на 59-й с небольшими трудностями реализовал одиннадцатиметровый, а уже через три минуты Кристиан Рамирес подарил шедевр, пробив в верхний угол из-за пределов штрафной – 1:1. Отметим великолепную игру Матвея Сафонова, который буквально вытащил ничью для "быков" в концовке встречи. А также отметим тот факт, что "Краснодар" не вылетает их игры. Один из ключевых матчей всего группового турнира не проигран, теперь нужно смотреть на силу команды в поединках с более статусными "Челси" и "Севильей". Они, кстати, так и не смогли забить в очном поединке. И "аристократы", и "нервионцы" имели свои возможности открыть счет, но реализовать моменты так и не смогли. Эта неудача (относительная) в который раз ставит вопрос о готовности Фрэнка Лэмпарда к прогрессу во главе "Челси". Однако, стоит отметить, что команда в кои-то веки не пропустила. Возможно, магия нового голкипера так повлияла? Или оборона воспряла после того, как Петр Чех был заявлен третьим голкипером "Челси" на сезон? Вот это будет номер, если легендарному чешскому голкиперу снова придется сыграть в футбол!