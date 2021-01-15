Выборы президента "Барселоны" перенесены на неопределённый срок

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переносе президентских выборов, намеченных на 24 января.

Такое решение пришлось принять из-за действующих в Каталонии ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Новая дата голосования пока не называется. Не исключено, что выборы будут проходить по почте.

Напомним, что на пост президента "Барсы" претендуют трое - Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Остальные кандидаты не смогли собрать нужное количество голосов.

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