Выбрали стадион на котором "Лейпциг" и "Ливерпуль" сыграют первый матч 1/8 Лиги Чемпионов
Первая игра 1/8 финала Лиги Чемпионов между "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем" состоится в Венгрии. Дата матча остается прежней - 16 февраля, меняется только стадион. Вместо "Ред Булл Арены" в Лейпциге, матч пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште.
Смена стадиона обусловлена тем, что в Германии невозможно провести матч с участием команды из Великобритании. До 17 февраля власти страны авиасообщение с британскими островами в связи с распространением нового штамма коронавируса. Таким образом, "Ливерпуль" не сможет попасть в Германию.
Читать также: "Ливерпуль" проявляет интерес к нападающему "Лидса" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Зенит" готов отпустить Дриусси, но при одном условии
-
"Спартак" разгромил чемпиона Латвии в товарищеском матче
-
1
Президент "Наполи" выставил ультиматум Гаттузо
-
"Тоттенхэм" дома спокойно победил "Вест Бромвич"
-
"Спартак" назвал предварительный диагноз травмированного Соболева
-
Клопп сомневается в чемпионстве "Ливерпуля" в этом сезоне
-
Появились подробности травмы Окампоса
-
Выбрали стадион на котором "Лейпциг" и "Ливерпуль" сыграют первый матч 1/8 Лиги Чемпионов
-
Кингсли Коман спрогнозировал когда Левандовски получит "Золотой мяч"
-
Соболев получил травму в матче с "Ригой" (видео)
-
Моуринью остыл к Бэйлу. Игрок, вероятно, вернется в "Реал"
-
Тедеско признался в любви к "Спартаку"
-
"Астон Вилла" хочет выкупить Баркли у "Челси"
-
Куман пожаловался на расписание матчей "Барселоны"
-
Левандовски - о возрасте: "Не важно, сколько мне лет. Могу стать еще лучше"
-
2
Роналду забил 300 голов после своего 30-летия
-
Тедеско назвал схему по которой "Спартак" будет играть остаток сезона
-
Из-за травмы Рамоса переговоры о новом контракте с "Реалом" могут быть отложены
-
В "Спартаке" отреагировали на инсайд из Нидерландов о подписании Промеса
-
Куман отреагировал на слова Пике о предвзятости судей
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4