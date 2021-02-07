Выбрали стадион на котором "Лейпциг" и "Ливерпуль" сыграют первый матч 1/8 Лиги Чемпионов

Первая игра 1/8 финала Лиги Чемпионов между "РБ Лейпцигом" и "Ливерпулем" состоится в Венгрии. Дата матча остается прежней - 16 февраля, меняется только стадион. Вместо "Ред Булл Арены" в Лейпциге, матч пройдет на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

Смена стадиона обусловлена тем, что в Германии невозможно провести матч с участием команды из Великобритании. До 17 февраля власти страны авиасообщение с британскими островами в связи с распространением нового штамма коронавируса. Таким образом, "Ливерпуль" не сможет попасть в Германию.



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