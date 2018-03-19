Выбран новый президент Серии А

Бизнесмен Гаэтано Миккиче стал новым президентом итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia, кандидатуру 67-летнего функционера поддержали все 20 клубов высшего дивизиона.

На посту президента Миккиче сменил Маурицио Беретту, который ушёл в отставку год назад.

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