Выбросьте табличку "Wenger out": Арсен уходит с высоко поднятой головой

Вчера во всех спортивных средствах массовой информации подтвердилась настоящая "бомба" – Арсен Венгер после 22 лет союза с лондонским "Арсеналом" покинет клуб по окончании сезона.

Несмотря на то, что об отставке французского специалиста говорилось давно, необходимо констатировать, что данная новость все равно прозвучала, как гром среди ясного неба. Подумаешь, очередной провальный сезон – к таким раскладам уже давно все привыкли. Хотя и спасти его все еще есть шанс, но для этого нужно выиграть Лигу Европы. Кстати, заявление об уходе специально было опубликовано именно сейчас, дабы сплотить команду перед в преддверии полуфинальных матчей против мадридского "Атлетико".

Редакция SoccerNews не могла остаться в стороне и не вспомнить о самых ярких моментах мсье Венгера на протяжении всей карьеры в лондонском клубе. Трофеи

Арсен Венгер возглавил "Арсенал" по ходу сезона в 1996 году – еще тогда, когда футболки на игроков шили не в обтяжку, а курить на скамейке запасных было разрешено. Первый титул не заставил себя долго ждать. Уже во втором для себя английском сезоне мсье Венгер привел "канониров" к чемпионству, к тому же вкупе с Кубком Англии. После этого француз сразу же стал кумиром у местных болельщиков. Важно, что с самого первого дня пребывания на Туманном Альбионе, Арсен стал придерживаться неведомого до сих пор для британских реалий индивидуального подхода к футболистам.

Перед началом следующего сезона в традиционной схватке за Суперкубок "пушкари" разгромили "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0, тем самым заложив крепкий фундамент на сезон, но подтвердить чемпионский статус у команды Венгера не получилось – по итогам кампании "красные дьяволы" Алекса Фергюсона все же опередили лондонцев на одно очко. В следующий раз "Арсенал" выстрелил спустя три года и снова дуплетом. В сезоне 2001/2002 лондонский клуб провел восхитительную концовку, ни разу не проиграв после Рождества, благодаря чему оформил досрочное чемпионство, опередив "Ливерпуль" на целых семь пунктов. Закрепился успех опять-таки триумфом в старейшем соревновании Европы, когда в финале был бит "Челси".

Немного провиснув в сезоне 2002/2003, команда Арсена Венгера просто фантастически провела следующую кампанию, которая и стала той самой легендарной. Ни одного поражения за весь сезон в английской Премьер-Лиги – абсолютный рекорд, который, кажется, еще не скоро будет побит, каким бы сказочно великолепным не представлялся сегодняшний "Манчестер Сити".

Никто и представить не мог, но по иронии судьбы, тот самый беспроигрышный сезон стал последним чемпионским титулом для "Арсенала" эпохи Венгера. В 2006 году клуб переехал на новый домашний стадион "Эмирейтс", что дало толчок для команды в финансовом плане, но вот со спортивной составляющей упорно не складывалось. "Канониры" долго привыкали к новой арене. Команде явно не хватало мощной энергетики по-настоящему родного олдскульного "Хайбери", куда боялись приезжать абсолютно все, на "Эмирейтс" же - "пушкари" не представляли прежней угрозы.

В течение 12 лет обитания на новом стадионе, "Арсенал" время от времени стал перебиваться победами в любимом турнире Кубке Англии, и лишь изредка – в Суперкубке. Также за командой закрепилось клеймо "вечно четвертой команды", максимум которой это прыгнуть в последний лигочемпионский вагон. Хотя уже в последнее время и эта задача стала невыполнимой для лондонского гранда. Еврокубки – отдельная история Венгера и "Арсенала". Это то, о чем вспоминать не сильно хочется. Наилучшего результата команда добилась как раз тогда, когда от нее не ждали – финал Лиги Чемпионов-2006, в котором англичане уступили "Барселоне" со счетом 2:1. Также было обидное поражение в финале Кубка УЕФА-2000 по пенальти от турецкого "Галатасарая". Арсену так и не покорился ни один из евротрофеев,

Воспитанники

Особой гордостью Арсена Венгера за время работы в "Арсенале" являются огромное количество собственных воспитанников. Как неоднократно признавался сам французский специалист, он все время любил и любит работать с молодыми, раскрывать их в полной мере, выращивать больших футбольных величин. Именно Арсен реанимировал карьеру молодых соотечественников Тьерри Анри и Патрика Виейра, которые при нем стали легендами клуба и настоящими символами своего поколения. Именно Венгер разглядел большущий талант в ненужном "Барселоне" мальчишке Сеске Фабрегасе, а также рискнул взять себе в команду юного капризника Робина ван Перси, которого сумел в итоге приструнить и "вывести в люди". А молодого нападающего Эшли Коула француз засунул на бровку в линию обороны и именно там неутомимый англичанин проявил свои наилучшие качества.

"Wenger out"

Да, Арсен Венгер пересидел в клубе, с этим тяжело не согласиться. С каждым сезоном результаты команды все время катились вниз, но единолично обвинять француза тоже не стоит. "Арсенал" – давным-давно успешный бизнес-проект, который приносит прибыль, а трофеи как таковые перестали сильно волновать акционеров клуба. Совсем недавно болельщики лондонского клуба и не только запустили флешмоб, который перерос в настоящую травлю. Где только не было табличек с надписью "Wenger out". К чести, он с достоинством выдержал этот удар, а дождавшись пока все утихомириться – принял решение уйти. Уйти, когда этого никто не ждал! Однажды в одном из интервью француз сказал, что нет идеального момента, чтобы попрощаться. Но именно сейчас, после сотни выдержанных нокаутирующих ударов со всех сторон, Арсен поднялся и даже предположительный вылет от "Атлетико" в Лиге Европы - совершенно точно не станет препятствием для его отбытия из Лондона с высоко поднятой головой!

Господа, готовьте носовые платки и табличку - "Thanks for the Memories".

Богдан Архипенко

