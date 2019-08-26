Выдра не перейдёт в "Динамо"
Московское "Динамо" хотело усилить атаку форвардом "Бернли" Матеем Выдрой, сообщают российские СМИ.
Неизвестно, сколько "бело-голубые" предлагали за 27-летнего чеха, но в итоге клубам не удалось договориться о сделке.
Более того, сам нападающий не горел желанием уезжать в РПЛ.
Выдра перешёл в "Бернли" прошлым летом, сыграл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.
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