Выдра не перейдёт в "Динамо"

Московское "Динамо" хотело усилить атаку форвардом "Бернли" Матеем Выдрой, сообщают российские СМИ.

Неизвестно, сколько "бело-голубые" предлагали за 27-летнего чеха, но в итоге клубам не удалось договориться о сделке.

Более того, сам нападающий не горел желанием уезжать в РПЛ.

Выдра перешёл в "Бернли" прошлым летом, сыграл 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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