Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"
"Суонси" – "Арсенал"
Стадион: "Либерти" (Суонси, Уэльс)
Начало матча: 22:45
Арбитр: Ли Мэйсон (Ланкашир, Англия)
Лондонский "Арсенал" в рамках 25 тура английской Премьер-Лиги ожидает выезд к последней команде чемпионата – "Суонси". При всех турнирных раскладах именно "лебеди" пребывают сейчас в лучшей форме, нежели команда Венгера, поэтому интрига в этом матче точно присутствует. Обоим клубам необходима только победа, и можно не сомневаться, что они приложат максимум для достижения своей цели. Матч первого круга состоялся на "Эмирейтс" и завершился викторией "Арсенала" – 2:1
С момента назначения главным тренером "лебедей" Карлуша Карвальяла клуб потерпел лишь одно поражение. Несмотря на последнее место в чемпионате, положение "Суонси" не выглядит таким уж безнадежным – всего одна победа может подбросить команду на 3-4 позиции вверх. В прошлом туре "лебеди" преподнесли большой сюрприз своим болельщикам, обыграв на "Либерти" сам "Ливерпуль" – 1:0, а в целом, беспроигрышная серия "Суонси" во всех турнирах насчитывает уже 5 матчей.
Болельщики лондонцев ожидают дебюта за свой новый клуб Генриха Мхитаряна, предвкушая его связку с Озилом в полузащите "канониров". В последних матчах "Арсенал" встал на победные рельсы: сначала подопечные Венгера разгромили в чемпионате "Кристал Пэлас" со счетом 4:1, а затем выбили из Кубка Англии "Челси" – 2:1. Последняя победа позволила "канонирам" выйти в финал турнира, где их соперником станет "Манчестер Сити".
В турнирной таблице "Арсенал" по-прежнему располагается на 6-й строчке, от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" их отделяет 3 и 5 очков соответственно. После матча с "лебедями" команду Венгера ожидают сложнейшие игры с "Эвертоном", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", так что победа побеждать "Суонси" лондонцам просто необходимо.
Интересные факты противостояния "Суонси" и "Арсенала":
В 8 из 9 предыдущих матчей между этими соперникам было забито 3 и более голов.
"Арсенал" выиграл 3 последних матча против "Суонси" во всех турнирах.
В 6 из 7 предыдущих гостевых встреч с "лебедями" "канониры" забивали, как минимум, 2 гола.
Ориентировочные составы на игру:
Суонси: Фабианьски, Нотон, Ван дер Хорн, Моусон, Нотон, Ольссон, Кэрролл, Фер, Дайер, Айю, Абрахам
Арсенал: Чех, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Уилшер, Джака, Мэйтленд-Найлз, Озил, Мхитарян, Ляказетт.
Прогноз на матч "Суонси" – "Арсенал":
"Арсеналу" не стоит ожидать легкой прогулки на "Либерти" – "Суонси" сейчас цепляет практически всех, и шанс подняться из зоны вылета команда не упустит. С другой стороны, лондонцы также сейчас на подъеме, так что матч должен получиться очень ярким. Подопечные Карвальяла ожидаемо сыграют от обороны, и многое будет зависеть от того, как будут выглядеть "канониры" в новом сочетании полузащитников.
Победа "Суонси" оценивается букмекерами коэффициентом 6,75, ничья – 4,54, победа "Арсенала" – 1,55.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: "Ацтека": прикоснуться к легенде. Эксклюзивный репортаж из Мехико
опрос
главное
Лента новостей
-
В "Монако" рассказали о будущем Лемара
-
Бартон призвал Гвардиолу "перестать ныть"
-
Болт рассказал о предстоящем просмотре в дортмудской "Боруссии"
-
Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"
-
Кудесники мяча снова на "Роазон Парк": "Ренн" в третий раз по ходу сезона примет ПСЖ
-
Непростой вояж "Робин Гуда": "Ливерпуль" отправляется в Хаддерсфилд
-
Бендтнер интересен французскому клубу
-
"Челси" отклонит любое предложение "Манчестер Сити" по Азару
-
"Белененсеш" – "Бенфика" - 1:1 (обзор)
-
"Бенфика" на 97-й минуте спасла ничью в матче с "Белененсешем" и другие результаты 20-го тура чемпионата Португалии
-
Кутроне грозит двухматчевая дисквалификация за гол рукой
-
Муниаин назвал Ляпорта мудаком
-
Сане прокомментировал свою травму
-
Тим Кэйхилл вернулся в "Миллуол"
-
Деулофеу перешёл в "Уотфорд"
-
"Сельта" – "Бетис" - 3:2 (обзор)
-
"Челси" договорился о приобретении Жиру
-
"Манчестер Сити" включился в борьбу за Неймара
-
"Селтик" арендовал хавбека "Челси" Мусонду
-
"Сельта" на своём поле переиграла "Бетис"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20