Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

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Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

"Суонси" –  "Арсенал"

Стадион: "Либерти" (Суонси, Уэльс)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Ли Мэйсон (Ланкашир, Англия)

Лондонский "Арсенал" в рамках 25 тура английской Премьер-Лиги ожидает выезд к последней команде чемпионата – "Суонси". При всех турнирных раскладах именно "лебеди" пребывают сейчас в лучшей форме, нежели команда Венгера, поэтому интрига в этом матче точно присутствует. Обоим клубам необходима только победа, и можно не сомневаться, что они приложат максимум для достижения своей цели. Матч первого круга состоялся на "Эмирейтс" и завершился викторией "Арсенала" – 2:1

С момента назначения главным тренером "лебедей" Карлуша Карвальяла клуб потерпел лишь одно поражение. Несмотря на последнее место в чемпионате, положение "Суонси" не выглядит таким уж безнадежным – всего одна победа может подбросить команду на 3-4 позиции вверх. В прошлом туре "лебеди" преподнесли большой сюрприз своим болельщикам, обыграв на "Либерти" сам "Ливерпуль" – 1:0, а в целом, беспроигрышная серия "Суонси" во всех турнирах насчитывает уже 5 матчей.

Болельщики лондонцев ожидают дебюта за свой новый клуб Генриха Мхитаряна, предвкушая его связку с Озилом в полузащите "канониров". В последних матчах "Арсенал" встал на победные рельсы: сначала подопечные Венгера разгромили в чемпионате "Кристал Пэлас" со счетом 4:1, а затем выбили из Кубка Англии "Челси" – 2:1. Последняя победа позволила "канонирам" выйти в финал турнира, где их соперником станет "Манчестер Сити".  

В турнирной таблице "Арсенал" по-прежнему располагается на 6-й строчке, от "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" их отделяет 3 и 5 очков соответственно. После матча с "лебедями" команду Венгера ожидают сложнейшие игры с "Эвертоном", "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", так что победа побеждать "Суонси" лондонцам просто необходимо.

Интересные факты противостояния "Суонси" и "Арсенала":

В 8 из 9 предыдущих матчей между этими соперникам было забито 3 и более голов.

"Арсенал" выиграл 3 последних матча против "Суонси" во всех турнирах.

В 6 из 7 предыдущих гостевых встреч с "лебедями" "канониры" забивали, как минимум, 2 гола.

Ориентировочные составы на игру:

Суонси: Фабианьски, Нотон, Ван дер Хорн, Моусон, Нотон, Ольссон, Кэрролл, Фер, Дайер, Айю, Абрахам

Арсенал: Чех, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Уилшер, Джака, Мэйтленд-Найлз, Озил, Мхитарян, Ляказетт.

Прогноз на матч "Суонси" – "Арсенал":

"Арсеналу" не стоит ожидать легкой прогулки на "Либерти" – "Суонси" сейчас цепляет практически всех, и шанс подняться из зоны вылета команда не упустит. С другой стороны, лондонцы также сейчас на подъеме, так что матч должен получиться очень ярким. Подопечные Карвальяла ожидаемо сыграют от обороны, и многое будет зависеть от того, как будут выглядеть "канониры" в новом сочетании полузащитников.

Победа "Суонси" оценивается букмекерами коэффициентом 6,75, ничья – 4,54, победа "Арсенала" – 1,55.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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3 Челси 24 50
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5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
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