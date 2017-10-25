Выезд в Геную: "Дженоа" против "Наполи"
"Дженоа" – "Наполи"
Стадион: "Луиджи Феррарис" (Генуя)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Паоло Маццолени (Бергамо, Италия).
В 10 туре итальянской Серии А потерявшего лидерство в турнирной таблице "Наполи" ожидает выезд в Геную, где ему будет противостоять местная "Дженоа". Если "партенопейцы" в нынешнем сезоне всерьез решили побороться за чемпионство, то участью "грифонов" будет, в лучшем случае, нахождение в середине турнирной таблицы по итогам сезона. "Наполи" не проигрывает "Дженоа" уже на протяжении пяти последних лет, и пока не видно предпосылок для изменения данной статистики – уж очень велика пропасть между командами как в плане показываемого футбола, так и результатов.
Прошлый сезон "Дженоа" завершила на 16 месте, всего на 4 очка опередив вылетевший "Эмполи". В этом чемпионате "грифоны" имеют в своем активе лишь 6 очков после 9 сыгранных туров и находятся выше 17 места только из-за лучшей, по сравнению с другими клубами, разницы голов. В составе "красно-синих" наблюдается дефицит исполнителей, соответствующих уровню Серии А, вот и приходится выпускать, порой, в основе игрока 2001 года рождения – Пьетро Пеллегри, который, кстати, является одним из двух лучших бомбардиров команды.
"Наполи" в последних матчах также не радует своих болельщиков, но это только относительно высоко поднятой планки в начале сезона. Поражение от "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов и ничья с "Интером" в Серии А – не лучшие результаты, однако подопечные Сарри по-прежнему в случае победы над "Дженоа" останутся первыми в чемпионате, а в еврокубках у них также есть еще шансы все исправить. Статистика команды во внутреннем первенстве не сильно подпортилась: серия из 13 побед подряд, конечно, прервалась, но неаполитанцы не проигрывают уже на протяжении 21 матча, 18 из которых завершились победами. По-прежнему в лазарете команды находится Аркадиуш Милик , травмы которого уже стали уже привычным делом.
Интересные факты противостояния "Дженоа" и "Наполи":
"Дженоа" не может обыграть "Наполи" на протяжении 10 последних матчей Серии А - 3 ничьи и 7 поражений.
Неаполитанцы выиграли 8 последних гостевых встреч.
Из 10 последних матчей чемпионата "Дженоа" выиграла лишь однажды.
В 5 из 7 последних матчей Серии А "Наполи" сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Ориентировочные составы на игру:
Дженоа: Перин, Иццо, Россеттини, Зуканович, Рози, Ригони, Велозу, Бертолаччи, Лаксальт, Таарабт, Лападула.
Наполи: Рейна, Хюсай, Максимович, Кулибали, Гулям, Аллан, Диавара, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.
Прогноз на матч "Дженоа" – "Наполи":
Гости являются безоговорочными фаворитами матча, ведь потеряв очки, они могут упустить лидерство в чемпионате. "Дженоа" же пока не выглядит командой, способной отобрать победу у "партенопейцев".
На победу "Дженоа" букмекеры предлагают коэффициент 9,10, на ничейный исход – 5,20, на победу "Наполи" – 1,41.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|10
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|2
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|9
|25
|3
|Ювентус
|9
|22
|4
|Лацио
|9
|22
|5
|Рома
|8
|18
|6
|Сампдория
|9
|17
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|9
|14
|9
|Фиорентина
|9
|13
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Милан
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|12
|13
|Сассуоло
|9
|8
|14
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|9
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