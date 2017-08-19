Выезд в Ла-Корунью: Мадридский "Реал" начинает защиту титула

"Депортиво" – "Реал Мадрид"

Стадион: "Мунисипаль де Риасор"

Начало матча: 23:15

Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон)

Одним из последних в Европе берет старт чемпионат Испании по футболу. В первом туре действующему чемпиону мадридскому "Реалу" предстоит выезд в Ла-Корунью, где им будет противостоять местный "Депортиво". Королевский клуб является безоговорочным фаворитом матча, ведь мадридцы уже провели несколько официальных матчей, в которых одерживали исключительно победы.

"Депортиво" завершил прошедший сезон на 16 месте с запасом в 5 очков от зоны вылета. Команда провела внушительное количество товарищеских матчей, в которых одержала 10 побед и потерпела 1 поражение, еще одна встреча завершилась вничью. Трансферная политику клуба особо не впечатлила, коллектив Пепе Меля даже остался в плюсе по ее итогам.

Мадридский "Реал" на данный момент является сильнейшей командой в Европе. Это признали даже их извечные соперники из "Барселоны", которых мадридцы победили в обоих матчах за Суперкубок Испании. Также в активе команды Зидана еще один трофей: в борьбе за Суперкубок Европы был обыгран "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо. Выиграв все, что только можно, в прошедшем сезоне, футболисты "Реала" не намерены останавливаться – такой "Реал" болельщики не видели уже очень давно. Из потерь королевского клуба стоит отметить дисквалификацию Криштиану Роналду, который точно не сможет помочь своей команде.

"Реал Мадрид" обладает самым дорогим составом в испанской Ла Лиге. Трансферная стоимость игроков оценивается в 743 миллиона евро. "Депортиво" с показателем 68 миллионов занимает 13 место в чемпионате Испании.

Интересные факты противостояния:

"Реал" выиграл последние 9 матче против "Депортиво" во всех турнирах.

В последних 3 домашних матчах "Депортиво" было забито 3 и более голов.

"Реал Мадрид" выиграл 9 последних гостевых матчей.

6 последних матчей этих команд закончились с общей разницой в счете 26:6 в пользу "Реала".

Ориентировочные составы:

"Депортиво": Мартинес, Хуафран, Шер, Решел, Луизиньо, Борхес, Дос Сантос, Москера, Картабиа, Лопес, Андоне.

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Фернандес, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Иско, Бензема.

Прогноз на матч:

Хоть "Реал" и является фаворитом встречи, кое-какие шансы хозяевам букмекеры все же дают. Так на победу "Депортиво" букмекеры предлагают коэффициент 9,50, на ничью – 5,70, на победу мадридцев – 1,35.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Внимание тест! Готов ли ты к новому сезону Ла Лиги?