Выезд в Ла-Корунью: Мадридский "Реал" начинает защиту титула
"Депортиво" – "Реал Мадрид"
Стадион: "Мунисипаль де Риасор"
Начало матча: 23:15
Арбитр: Хосе Луис Гонсалес (Кастилия-Леон)
Одним из последних в Европе берет старт чемпионат Испании по футболу. В первом туре действующему чемпиону мадридскому "Реалу" предстоит выезд в Ла-Корунью, где им будет противостоять местный "Депортиво". Королевский клуб является безоговорочным фаворитом матча, ведь мадридцы уже провели несколько официальных матчей, в которых одерживали исключительно победы.
"Депортиво" завершил прошедший сезон на 16 месте с запасом в 5 очков от зоны вылета. Команда провела внушительное количество товарищеских матчей, в которых одержала 10 побед и потерпела 1 поражение, еще одна встреча завершилась вничью. Трансферная политику клуба особо не впечатлила, коллектив Пепе Меля даже остался в плюсе по ее итогам.
Мадридский "Реал" на данный момент является сильнейшей командой в Европе. Это признали даже их извечные соперники из "Барселоны", которых мадридцы победили в обоих матчах за Суперкубок Испании. Также в активе команды Зидана еще один трофей: в борьбе за Суперкубок Европы был обыгран "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо. Выиграв все, что только можно, в прошедшем сезоне, футболисты "Реала" не намерены останавливаться – такой "Реал" болельщики не видели уже очень давно. Из потерь королевского клуба стоит отметить дисквалификацию Криштиану Роналду, который точно не сможет помочь своей команде.
"Реал Мадрид" обладает самым дорогим составом в испанской Ла Лиге. Трансферная стоимость игроков оценивается в 743 миллиона евро. "Депортиво" с показателем 68 миллионов занимает 13 место в чемпионате Испании.
Интересные факты противостояния:
"Реал" выиграл последние 9 матче против "Депортиво" во всех турнирах.
В последних 3 домашних матчах "Депортиво" было забито 3 и более голов.
"Реал Мадрид" выиграл 9 последних гостевых матчей.
6 последних матчей этих команд закончились с общей разницой в счете 26:6 в пользу "Реала".
Ориентировочные составы:
"Депортиво": Мартинес, Хуафран, Шер, Решел, Луизиньо, Борхес, Дос Сантос, Москера, Картабиа, Лопес, Андоне.
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Фернандес, Рамос, Марсело, Кроос, Каземиро, Модрич, Бэйл, Иско, Бензема.
Прогноз на матч:
Хоть "Реал" и является фаворитом встречи, кое-какие шансы хозяевам букмекеры все же дают. Так на победу "Депортиво" букмекеры предлагают коэффициент 9,50, на ничью – 5,70, на победу мадридцев – 1,35.
Не пропустите: Внимание тест! Готов ли ты к новому сезону Ла Лиги?
опрос
главное
-
Обновленный "Милан" отправляется в гости к "Кротоне"
-
Лондонское дерби: "Тоттенхэм" дебютирует на "Уэмбли" матчем против "Челси"
-
Лидер против аутсайдера: "Зенит" едет в Пермь тестировать "Амкар"
-
Месси без компании: "Барселона" стартует в Ла Лиге с домашнего матча против "Бетиса"
-
Сенсация была близка: "Жирона" едва не обыграла "Атлетико"
Лента новостей
-
Зуб за прошлый сезон: ПСЖ принимает дома "Тулузу"
-
Обновленный "Милан" отправляется в гости к "Кротоне"
-
Вальверде: "Работа в "Барселоне" - самое трудное испытание в моей карьере"
-
Жонатас перейдёт в "Ганновер"
-
Венгер: "После перерыва мы были слишком вялыми"
-
Скрипченко: "Рубин" наказал нас за то, что мы постарались спасти игру"
-
Паулиньо и Иньеста не сыграют с "Депортиво"
-
Бердыев: "Иногда крупная победа может пойти во вред"
-
Гризманн получил красную карточку за оскорбление арбитра
-
"Севилья" – "Эспаньол" - 1:1 (обзор)
-
"Севилья" сыграла вничью с "Эспаньолом"
-
Дибала: "Ювентус" начал матч с "Кальяри" немного неуверенно"
-
Лондонское дерби: "Тоттенхэм" дебютирует на "Уэмбли" матчем против "Челси"
-
Лидер против аутсайдера: "Зенит" едет в Пермь тестировать "Амкар"
-
Самедов: "Из-за меня команда проиграла, приношу всем свои извинения"
-
"Бенфика" – "Белененсеш" - 5:0 (обзор)
-
"Бенфика" в родных стенах уничтожила "Белененсеш"
-
"Османлыспор" – "Галатасарай" - 1:3, "Сивасспор" – "Малатияспор" - 2:0 (обзоры)
-
"АЗ Алкмар" – "Ден Хааг" - 2:0 (обзор)
-
"Верона" – "Наполи" - 1:3 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|1
|3
|2
|Леганес
|1
|3
|3
|Валенсия
|1
|3
|4
|Атлетик Бильбао
|0
|0
|5
|Атлетико Мадрид
|0
|0
|6
|Барселона
|0
|0
|7
|Депортиво Ла-Корунья
|0
|0
|8
|Эйбар
|0
|0
|9
|Эспаньол
|0
|0
|10
|Хетафе
|0
|0
|11
|Жирона
|0
|0
|12
|Леванте
|0
|0
|13
|Малага
|0
|0
|14
|Бетис
|0
|0
|15
|Реал Мадрид
|0
|0
|16
|Севилья
|0
|0
|17
|Вильярреал
|0
|0
|18
|Сельта Виго
|1
|0
|19
|Алавес
|1
|0
|20
|Лас Пальмас
|1
|0