Выезд в логово "шмелей": "Уотфорд" принимает "Манчестер Сити"

"Уотфорд" – "Манчестер Сити"

Стадион: "Викаридж Роуд" (Уотфорд, Англия)

Начало матча: 17:00

Арбитр: Энтони Тейлор (Манчестер)

Одним из самых интересных матчей 5-го тура английской Премьер Лиги станет противостояние "Уотфорда" и "Манчестер Сити". Оба клуба хорошо стартовали в чемпионате, и если нахождение "горожан" вверху турнирной таблицы никого не удивляет, то результаты "шмелей" и их пребывание в зоне Лиги Чемпионов – довольно интересный результат. "Манчестер Сити" делит первое место в чемпионате с соседями из "Юнайтед" – обе команды набрали по 10 очков в 4-х стартовых турах. Единственной осечкой команды Гвардиолы стала ничья в домашнем матче против "Эвертона", однако тогда "горожане" большую часть игрового времени провели в меньшинстве – удален был Кайл Уокер. Удача вернулась к "Сити" в прошедшем туре: на "Этихаде" был уничтожен "Ливерпуль" со счетом 5:0, а ключевым событием встречи стало удаление Садио Мане. Также команда отлично стартовала и в Лиге Чемпионов: на выезде был обыгран "Фейенорд" – 4:0. В тактические построения "Сити" неплохо вписались Менди и Уокер, из Агуэро и Жезуса получилась хорошая связка в нападении, но настоящим лидером команды является Кевин Де Брюйне. Бельгиец эффективен на любой позиции, а его "космические" передачи являются одним из главных оружий команды Гвардиолы. Также восстановился от травмы капитан "горожан" Венсан Компани, однако вряд ли он будет задействован в матче со "шмелями". "Уотфорд" располагается на 4-й строчке турнирной таблицы, уступая лишь "Челси" и обоим клубам из Манчестера. Команду в начале лета возглавил португалец Марку Силва, не сумевший сохранить прописку в высшем дивизионе с "Халл Сити". Однако новый тренер начал оправдывать доверие с первых матчей, ведь мало кто ожидал от "шершней" такого старта. В прошедшем туре "Уотфорд" обыграл на выезде "Саутгемптон" со счетом 2:0, что также стало довольно неожиданным результатом. В первую очередь "желтая армия" выделяется своей надежной игрой в обороне – команда в 4 матчах пропустила всего 3 гола, и все эти мячи были пропущены в игре 1 тура против "Ливерпуля".

Интересные факты противостояния "Уотфорда" и "Манчестер Сити":

"Манчестер Сити" выиграл последние 6 матчей во всех соревнованиях против "Уотфорда".

"Шершни" не пропускают в Премьер Лиге уже 3 матча подряд.

"Манчестер Сити" выиграл 7 из 8 последних матчей в чемпионате Англии.

В 9 из 10 последних гостевых матчей Премьер Лиги "горожане" забивали как минимум 2 гола.

Ориентировочные составы на игру:

"Уотфорд": Гомес, Фемения, Кабаселе, Мариаппа, Холебас, Чалоба, Дукуре, Каррильо, Клеверли, Ришарлисон, Грэй.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Отаменди, Данило, Уокер, Де Брейне, Фернандиньо, Сильва, Менди, Агуэро, Жезус.

Прогноз на матч "Уотфорд" – "Манчестер Сити":

Гости являются фаворитом предстоящей встречи. Несмотря на хороший старт "шмелей", букмекеры не верят в их победу или даже ничью.

На победу "Манчестер Сити" букмекеры предлагают коэффициент 1,36, на ничью – 5,80, победа "Уотфорда" оценивается в 9,50.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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