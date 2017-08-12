Выезд в пригород Лондона: в рамках первого тура "Ливерпуль" навестит "Уотфорд"
"Уотфорд" – "Ливерпуль"
Стадион: "Викаридж Роуд" (Уотфорд)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Энтони Тейлор
После такого красочного и результативного матча открытия сезона между "Арсеналом" и "Лестером" следующая пара, которой предстоит открыть субботнюю программу первого тура Премьер-Лиги просто не имеет права разочаровать болельщиков. На стадионе "Викаридж Роуд" в пригороде Лондона "Уотфорд" попытает счастье в поединке против "Ливерпуля". Мерсисайдцы – в числе главных фаворитов на чемпионство в уже наступившем календарном году. Руководство клуба и главный тренер Юрген Клопп ставят перед собой самые высокие задачи, хоть команде будет очень непросто, особенно, если удастся пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.
"Красные" великолепно провели предсезонную подготовку, не проиграв ни единой встречи. Кроме того, "Ливерпуль" пока очень грамотно ведет трансферную политику, потихоньку продавая ненужных футболистов и покупая новых, способных усилить команду. "Скаузеры" приобрели Мохамеда Салаха из "Ромы" и Эндрю Робертсона из "Халла", но их главной задачей, похоже, является удержание в составе Филиппе Коутиньо, который навострил лыжи в "Барселону".
"Уотфорд" очередной сезон начнет под проводом нового наставника. На место уволенного Вальтера Мадзарри пришел амбициозный португальский специалист Марку Силва, здорово проявивший себя в "Халл Сити", несмотря на вылет "тигров" в Чемпионшип. "Шершни" добротно усилились в текущее межсезонье. "Желтую армию" пополнили такие исполнители Уилл Хьюз, Натаниэль Чалоба, Ришарлисон и Андре Грэй, посему нет никаких сомнений в том, что "красным" придется очень и очень непросто.
Интересные факты противостояния "Уотфорда" и "Ливерпуля":
"Ливерпуль" выиграл каждый из последних четырех стартовых поединков чемпионата.
"Уотфорд" еще ни разу не побеждал в первом туре Премьер-Лиги (две ничьи и два поражения).
В крайних трех матчах АПЛ мерсисайдцам удалось сохранить свои ворота вне прикосновенности. В последний раз "красные" не пропускали в четырех матчах кряду больше 15 лет назад.
Ориентировочные составы на игру:
Уотфорд: Гомес, Янмаат, Предль, Бритос, Холебас, Хьюз, Чалоба, Амрабат, Капу, Клеверли, Грэй
Ливерпуль: Миньоле, Александр-Арнольд, Ловрен, Матип, Морено, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино
Прогноз на матч "Уотфорд" – "Ливерпуль":
Естественно, "Ливерпуль" является явным фаворитом матча, хотя, как и любая команда АПЛ "Уотфорд" может преподнести сюрприз. Тем не менее, букмекеры не сомневаются в победе мерсисайдцев, о чем свидетельствует коэффициент 1.6. В то время, как виктория "шершней" оценивается в 5.5.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|1
|3
|2
|Борнмут
|0
|0
|3
|Брайтон & Хоув Альбион
|0
|0
|4
|Бернли
|0
|0
|5
|Челси
|0
|0
|6
|Кристал Пэлас
|0
|0
|7
|Эвертон
|0
|0
|8
|Хаддерсфилд Таун
|0
|0
|9
|Ливерпуль
|0
|0
|10
|Манчестер Сити
|0
|0
|11
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|13
|Саутгемптон
|0
|0
|14
|Сток Сити
|0
|0
|15
|Суонси Сити
|0
|0
|16
|Тоттенхэм
|0
|0
|17
|Уотфорд
|0
|0
|18
|Вест Бромвич Альбион
|0
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|0
|0
|20
|Лестер Сити
|1
|0