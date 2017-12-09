Выезд во Франкфурт: "Бавария" в гостях у "Айнтрахта"
"Айнтрахт" – "Бавария"
Стадион: "Коммерцбанк-Арена" (Франкфурт, Германия)
Начало матча: 17:30
Арбитр: Харм Осмерс (Ганновер)
Мюнхенской "Баварии" в 15 туре немецкой Бундеслиге предстоит выезд во Франкфурт, где ей будет противостоять местный "Айнтрахт". Еще несколько лет назад "орлы" были самым удобным соперником для баварцев во внутреннем первенстве, однако в последние годы эта тенденция изменилась, и на домашней арене франкфуртцы всегда готовы дать бой более именитому сопернику.
"Айнтрахт" располагается на 8 месте чемпионата, в активе подопечных Ковача 22 очка после 14 туров. Условная победа может вывести команду прямиком на 4 место – уж слишком высока плотность в турнирной таблице Бундеслиги. В прошедшем туре "орлы" обыграли на выезде берлинскую "Герту" – 2:1, в той игре гости пропустили уже на 15-й минуте, и лишь в концовке матча Боатенг принес волевую победу своей команде. Последние два года матчи на "Коммерцбанк-Арене" между "Айнтрахтом" и "Баварией" неизменно заканчивались ничьей.
Мюнхенцы в отличном настроении подходят к матчу с "орлами" – помимо привычного лидерства в чемпионате подопечные Хайнкеса добились психологически важной победы над ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов – 3:1. Однако это не помогло "Баварии" занять первую строчку в своей отборочной группе, так что соперник в 1/8 финала им может достаться очень серьезный.
В немецкой Бундеслиге отрыв мюнхенцев от ближайшего преследователя в лице "Лейпцига" составляет уже 6 очков. В прошедшем туре баварцы обыграли на домашней арене "Ганновер" – 3:1, хотя до этого было обидное поражение в Менхенгладбахе от "Боруссии" – 1:2. В чемпионстве команды Хайнкеса уже никто не сомневается, и букмекеры на данный исход предлагают очень низкий коэффициент – 1,06. Возможно, футболисты "Айнтрахта" вправе надеяться на своего рода расслабленность гостевой команды, однако, в любом случае, им придется приложить максимум усилий для победы.
Интересные факты противостояния "Айнтрахта" и "Баварии":
"Айнтрахт" не смог поразить ворота мюнхенцев в 9 из 10 последних матчей между этими соперниками.
"Бавария" выиграла 8 из 10 последних игр чемпионата Германии против "орлов".
Мюнхенцы забивали как минимум 2 гола в 9 из 11 последних матчей Бундеслиги.
Ориентировочные составы на игру:
Айнтрахт: Градецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Вольф, Гачинович, Боатенг, Хасебе, Виллемс, Аллер, Ребич.
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Видаль, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.
Прогноз на матч "Айнтрахт " – "Бавария":
Главный тренер мюнхенцев определенно сделает несколько изменений по сравнению с выигранным матчем Лиги Чемпионов, благо ресурсов для этого у него предостаточно. Но условные замены Комана на Мюллера и Руди на Видаля вряд ли сыграют на руку хозяевам поля. Хотя последний выезд баварцев в рамках Бундеслиги закончился поражением, так что вполне возможно, что и матч с "Айнтрахтом" может выдаться для мюнхенцев не самым простым.
На победу "Айнтрахта" букмекеры предлагают коэффициент 7,30, на ничью – 5,00, на победу "Баварии" – 1,48.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
Не пропустите: Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов
опрос
Лента новостей
-
"Айнтрахт" - "Бавария" - 0:1 (обзор)
-
"Рубин" - "СКА-Хабаровск" - 3:1 (обзор)
-
Дортмундская "Боруссия" уступила "Вердеру" и другие результаты 15-го тура немецкой Бундеслиги
-
Трудовая победа мюнхенцев: "Бавария" минимально обыгрывает "Айнтрахт"
-
Ибрагимович: "Я бы не променял свои 33 трофея на одну Лигу Чемпионов"
-
Мойес: "Очень рад победе, командному духу, тому, как сплотились мои футболисты"
-
Конте прокомментировал поражение от "Вест Хэма"
-
"Рубин" одержал победу над "СКА-Хабаровск"
-
"Эвертон" может приобрести нападающего "Барселоны"
-
Титов оценил шансы "Локомотива" на победу в чемпионате
-
Ким Чен Ын болеет за итальянский клуб
-
"Вест Хэм" – "Челси" - 1:0 (обзор)
-
Хохлов прокомментировал победу над "Анжи"
-
Быстрый гол Арнаутовича принес победу "Вест Хэму" в дерби над "Челси"
-
Скрипченко: "Динамо" заслуженно победило"
-
"Хетафе" – "Эйбар" - 0:0 (обзор)
-
"Хетафе" и "Эйбар" расписали безголевую ничью
-
Конте отказался комментировать возможный уход Давида Луиза
-
"Арсенал" отказал "Ювентусу" в трансфере Мустафи
-
Сборная Украины может провести товарищеские матчи с соперниками России по ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|15
|35
|2
|РБ Лейпциг
|15
|27
|3
|Шальке
|14
|25
|4
|Байер Леверкузен
|15
|24
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|24
|6
|Хоффенхайм
|14
|23
|7
|Боруссия Дортмунд
|15
|22
|8
|Аугсбург
|14
|22
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|15
|22
|10
|Ганновер 96
|14
|19
|11
|Вольфсбург
|15
|18
|12
|Герта
|14
|17
|13
|Штутгарт
|15
|17
|14
|Майнц 05
|15
|16
|15
|Гамбург
|15
|15
|16
|Вердер Бремен
|15
|14
|17
|Фрайбург
|14
|12
|18
|Кельн
|14
|3