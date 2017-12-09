Выезд во Франкфурт: "Бавария" в гостях у "Айнтрахта"

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Выезд во Франкфурт: "Бавария" в гостях у "Айнтрахта"

"Айнтрахт" – "Бавария"

Стадион: "Коммерцбанк-Арена" (Франкфурт, Германия)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Харм Осмерс (Ганновер)

Мюнхенской "Баварии" в 15 туре немецкой Бундеслиге предстоит выезд во Франкфурт, где ей будет противостоять местный "Айнтрахт". Еще несколько лет назад "орлы" были самым удобным соперником для баварцев во внутреннем первенстве, однако в последние годы эта тенденция изменилась, и на домашней арене франкфуртцы всегда готовы дать бой более именитому сопернику.   

"Айнтрахт" располагается на 8 месте чемпионата, в активе подопечных Ковача 22 очка после 14 туров. Условная победа может вывести команду прямиком на 4 место – уж слишком высока плотность в турнирной таблице Бундеслиги. В прошедшем туре "орлы" обыграли на выезде берлинскую "Герту" – 2:1, в той игре гости пропустили уже на 15-й минуте, и лишь в концовке матча Боатенг принес волевую победу своей команде. Последние два года матчи на "Коммерцбанк-Арене" между "Айнтрахтом" и "Баварией" неизменно заканчивались ничьей.

Мюнхенцы в отличном настроении подходят к матчу с "орлами" – помимо привычного лидерства в чемпионате подопечные Хайнкеса добились психологически важной победы над ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов – 3:1. Однако это не помогло "Баварии" занять первую строчку в своей отборочной группе, так что соперник в 1/8 финала им может достаться очень серьезный.

В немецкой Бундеслиге отрыв мюнхенцев от ближайшего преследователя в лице "Лейпцига" составляет уже 6 очков. В прошедшем туре баварцы обыграли на домашней арене "Ганновер" – 3:1, хотя до этого было обидное поражение в Менхенгладбахе от "Боруссии" – 1:2. В чемпионстве команды Хайнкеса уже никто не сомневается, и  букмекеры на данный исход предлагают очень низкий коэффициент – 1,06. Возможно, футболисты "Айнтрахта" вправе надеяться на своего рода расслабленность гостевой команды, однако, в любом случае, им придется приложить максимум усилий для победы.

Интересные факты противостояния "Айнтрахта" и "Баварии":

"Айнтрахт" не смог поразить ворота мюнхенцев в 9 из 10 последних матчей между этими соперниками.

"Бавария" выиграла 8 из 10 последних игр чемпионата Германии против "орлов".

Мюнхенцы забивали как минимум 2 гола в 9 из 11 последних матчей Бундеслиги.

Ориентировочные составы на игру:

Айнтрахт: Градецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Вольф, Гачинович, Боатенг, Хасебе, Виллемс, Аллер, Ребич.

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Видаль, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.

Прогноз на матч "Айнтрахт " – "Бавария":

Главный тренер мюнхенцев определенно сделает несколько изменений по сравнению с выигранным матчем Лиги Чемпионов, благо ресурсов для этого у него предостаточно. Но условные замены Комана на Мюллера и Руди на Видаля вряд ли сыграют на руку хозяевам поля. Хотя последний выезд баварцев в рамках Бундеслиги закончился поражением, так что вполне возможно, что и матч с "Айнтрахтом" может выдаться для мюнхенцев не самым простым.

На победу "Айнтрахта" букмекеры предлагают коэффициент 7,30, на ничью – 5,00, на победу "Баварии" – 1,48.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 15 35
2 РБ Лейпциг 15 27
3 Шальке 14 25
4 Байер Леверкузен 15 24
5 Боруссия Менхенгладбах 14 24
6 Хоффенхайм 14 23
7 Боруссия Дортмунд 15 22
8 Аугсбург 14 22
9 Айнтрахт Франкфурт 15 22
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 15 18
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 15 17
14 Майнц 05 15 16
15 Гамбург 15 15
16 Вердер Бремен 15 14
17 Фрайбург 14 12
18 Кельн 14 3
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