Выезд во Франкфурт: "Бавария" в гостях у "Айнтрахта"

"Айнтрахт" – "Бавария"

Стадион: "Коммерцбанк-Арена" (Франкфурт, Германия)

Начало матча: 17:30

Арбитр: Харм Осмерс (Ганновер)

Мюнхенской "Баварии" в 15 туре немецкой Бундеслиге предстоит выезд во Франкфурт, где ей будет противостоять местный "Айнтрахт". Еще несколько лет назад "орлы" были самым удобным соперником для баварцев во внутреннем первенстве, однако в последние годы эта тенденция изменилась, и на домашней арене франкфуртцы всегда готовы дать бой более именитому сопернику.

"Айнтрахт" располагается на 8 месте чемпионата, в активе подопечных Ковача 22 очка после 14 туров. Условная победа может вывести команду прямиком на 4 место – уж слишком высока плотность в турнирной таблице Бундеслиги. В прошедшем туре "орлы" обыграли на выезде берлинскую "Герту" – 2:1, в той игре гости пропустили уже на 15-й минуте, и лишь в концовке матча Боатенг принес волевую победу своей команде. Последние два года матчи на "Коммерцбанк-Арене" между "Айнтрахтом" и "Баварией" неизменно заканчивались ничьей.

Мюнхенцы в отличном настроении подходят к матчу с "орлами" – помимо привычного лидерства в чемпионате подопечные Хайнкеса добились психологически важной победы над ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов – 3:1. Однако это не помогло "Баварии" занять первую строчку в своей отборочной группе, так что соперник в 1/8 финала им может достаться очень серьезный.

В немецкой Бундеслиге отрыв мюнхенцев от ближайшего преследователя в лице "Лейпцига" составляет уже 6 очков. В прошедшем туре баварцы обыграли на домашней арене "Ганновер" – 3:1, хотя до этого было обидное поражение в Менхенгладбахе от "Боруссии" – 1:2. В чемпионстве команды Хайнкеса уже никто не сомневается, и букмекеры на данный исход предлагают очень низкий коэффициент – 1,06. Возможно, футболисты "Айнтрахта" вправе надеяться на своего рода расслабленность гостевой команды, однако, в любом случае, им придется приложить максимум усилий для победы.

Интересные факты противостояния "Айнтрахта" и "Баварии":

"Айнтрахт" не смог поразить ворота мюнхенцев в 9 из 10 последних матчей между этими соперниками.

"Бавария" выиграла 8 из 10 последних игр чемпионата Германии против "орлов".

Мюнхенцы забивали как минимум 2 гола в 9 из 11 последних матчей Бундеслиги.

Ориентировочные составы на игру:

Айнтрахт: Градецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Вольф, Гачинович, Боатенг, Хасебе, Виллемс, Аллер, Ребич.

Бавария: Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Видаль, Мюллер, Хамес, Рибери, Левандовски.

Прогноз на матч "Айнтрахт " – "Бавария":

Главный тренер мюнхенцев определенно сделает несколько изменений по сравнению с выигранным матчем Лиги Чемпионов, благо ресурсов для этого у него предостаточно. Но условные замены Комана на Мюллера и Руди на Видаля вряд ли сыграют на руку хозяевам поля. Хотя последний выезд баварцев в рамках Бундеслиги закончился поражением, так что вполне возможно, что и матч с "Айнтрахтом" может выдаться для мюнхенцев не самым простым.

На победу "Айнтрахта" букмекеры предлагают коэффициент 7,30, на ничью – 5,00, на победу "Баварии" – 1,48.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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