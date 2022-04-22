Выездные победы "Реала" и "Барселоны", потеря "Атлетико": результаты 33-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить выездные победы "Реала" и "Барселоны" над "Осасуной" и "Реалом Сосьедад", а также домашнюю ничью "Атлетико" с "Гранадой".

"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 0:1 (0:1)

Гол: Обамеянг, 11 - 0:1

"Осасуна" – "Реал" - 1:3 (1:2)

Голы: Алаба, 12 - 0:1, Будимир, 13 - 1:1, Асенсио, 45 - 1:2, Васкес, 90+6 - 1:3

"Атлетико" – "Гранада" - 0:0

"Сельта" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)

Голы: Майораль, 23 - 0:1, Майораль, 51 - 0:2

"Леванте" – "Севилья" - 2:3 (1:2)

Голы: Корона, 14 - 0:1, Моралес, 22 (с пенальти) - 1:1, Корона, 27 - 1:2, Кунде, 81 - 1:3, Сольдадо, 87 - 2:3

"Кадис" – "Атлетик" - 2:3 (0:3)

Голы: Рауль Гарсия, 3 - 0:1, Муниаин, 22 - 0:2, Весга, 33 - 0:3, Лукас Перес, 56 - 1:3, Собрино, 83 - 2:3

"Вильярреал" – "Валенсия" - 2:0 (2:0)

Голы: Данджума, 10 (с пенальти) - 1:0, Данджума, 17 - 2:0

"Бетис" – "Эльче" - 0:1 (0:0)

Гол: Моренте, 82 - 0:1

"Мальорка" – "Алавес" - 2:1 (2:0)

Голы: Пратс, 11 - 1:0, Мурики, 45 - 2:0, Раильо, 73 (автогол) - 2:1

"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 0:1 (0:1)

Гол: Гвардиола, 43 - 0:1

Положение команд: "Реал" - 78, "Барселона" - 63 (32), "Севилья" - 63, "Атлетико" - 61, "Бетис" - 57, "Реал Сосьедад" - 55, "Вильярреал" - 52, "Атлетик" - 48, "Осасуна" - 44, "Валенсия" - 42, "Сельта", "Эспаньол" - 39, "Эльче" - 38, "Райо Вальекано" - 37 (32), "Хетафе" - 35, "Мальорка" - 32, "Кадис" - 31, "Гранада" - 30, "Леванте", "Алавес" - 25.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на защитника "Аякса". | http://soccernews.ru