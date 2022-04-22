Выездные победы "Реала" и "Барселоны", потеря "Атлетико": результаты 33-го тура Ла Лиги

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Выездные победы "Реала" и "Барселоны", потеря "Атлетико": результаты 33-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить выездные победы "Реала" и "Барселоны" над "Осасуной" и "Реалом Сосьедад", а также домашнюю ничью "Атлетико" с "Гранадой".

"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: Обамеянг, 11 - 0:1

"Осасуна" – "Реал" - 1:3 (1:2)
Голы: Алаба, 12 - 0:1, Будимир, 13 - 1:1, Асенсио, 45 - 1:2, Васкес, 90+6 - 1:3

"Атлетико" – "Гранада" - 0:0

"Сельта" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)
Голы: Майораль, 23 - 0:1, Майораль, 51 - 0:2

"Леванте" – "Севилья" - 2:3 (1:2)
Голы: Корона, 14 - 0:1, Моралес, 22 (с пенальти) - 1:1, Корона, 27 - 1:2, Кунде, 81 - 1:3, Сольдадо, 87 - 2:3

"Кадис" – "Атлетик" - 2:3 (0:3)
Голы: Рауль Гарсия, 3 - 0:1, Муниаин, 22 - 0:2, Весга, 33 - 0:3, Лукас Перес, 56 - 1:3, Собрино, 83 - 2:3

"Вильярреал" – "Валенсия" - 2:0 (2:0)
Голы: Данджума, 10 (с пенальти) - 1:0, Данджума, 17 - 2:0

"Бетис" – "Эльче" - 0:1 (0:0)
Гол: Моренте, 82 - 0:1

"Мальорка" – "Алавес" - 2:1 (2:0)
Голы: Пратс, 11 - 1:0, Мурики, 45 - 2:0, Раильо, 73 (автогол) - 2:1

"Эспаньол" - "Райо Вальекано"  - 0:1 (0:1)
Гол: Гвардиола, 43 - 0:1

Положение команд: "Реал" - 78, "Барселона" - 63 (32), "Севилья" - 63, "Атлетико" - 61, "Бетис" - 57, "Реал Сосьедад" - 55, "Вильярреал" - 52, "Атлетик" - 48, "Осасуна" - 44, "Валенсия" - 42, "Сельта", "Эспаньол" - 39, "Эльче" - 38, "Райо Вальекано" - 37 (32), "Хетафе" - 35, "Мальорка" - 32, "Кадис" - 31, "Гранада" - 30, "Леванте", "Алавес" - 25.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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