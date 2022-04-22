Выездные победы "Реала" и "Барселоны", потеря "Атлетико": результаты 33-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить выездные победы "Реала" и "Барселоны" над "Осасуной" и "Реалом Сосьедад", а также домашнюю ничью "Атлетико" с "Гранадой".
"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 0:1 (0:1)
Гол: Обамеянг, 11 - 0:1
"Осасуна" – "Реал" - 1:3 (1:2)
Голы: Алаба, 12 - 0:1, Будимир, 13 - 1:1, Асенсио, 45 - 1:2, Васкес, 90+6 - 1:3
"Атлетико" – "Гранада" - 0:0
"Сельта" – "Хетафе" - 0:2 (0:1)
Голы: Майораль, 23 - 0:1, Майораль, 51 - 0:2
"Леванте" – "Севилья" - 2:3 (1:2)
Голы: Корона, 14 - 0:1, Моралес, 22 (с пенальти) - 1:1, Корона, 27 - 1:2, Кунде, 81 - 1:3, Сольдадо, 87 - 2:3
"Кадис" – "Атлетик" - 2:3 (0:3)
Голы: Рауль Гарсия, 3 - 0:1, Муниаин, 22 - 0:2, Весга, 33 - 0:3, Лукас Перес, 56 - 1:3, Собрино, 83 - 2:3
"Вильярреал" – "Валенсия" - 2:0 (2:0)
Голы: Данджума, 10 (с пенальти) - 1:0, Данджума, 17 - 2:0
"Бетис" – "Эльче" - 0:1 (0:0)
Гол: Моренте, 82 - 0:1
"Мальорка" – "Алавес" - 2:1 (2:0)
Голы: Пратс, 11 - 1:0, Мурики, 45 - 2:0, Раильо, 73 (автогол) - 2:1
"Эспаньол" - "Райо Вальекано" - 0:1 (0:1)
Гол: Гвардиола, 43 - 0:1
Положение команд: "Реал" - 78, "Барселона" - 63 (32), "Севилья" - 63, "Атлетико" - 61, "Бетис" - 57, "Реал Сосьедад" - 55, "Вильярреал" - 52, "Атлетик" - 48, "Осасуна" - 44, "Валенсия" - 42, "Сельта", "Эспаньол" - 39, "Эльче" - 38, "Райо Вальекано" - 37 (32), "Хетафе" - 35, "Мальорка" - 32, "Кадис" - 31, "Гранада" - 30, "Леванте", "Алавес" - 25.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14