Выездные успехи ПСЖ и "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 7 апреля

Фото: твиттер Лиги Чемпионов

7 апреля состоялись два матча 1/4 финала Лиги Чемпионов. ПСЖ в результативном матче одолел "Баварию", а "Челси" на выезде разобрался с "Порту".

"Бавария" - ПСЖ 2:3

Голы: Мбаппе, 3 - 0:1, Маркиньос, 28 - 0:2, Шупо-Мотинг, 37 - 1:2, Мюллер, 60 - 2:2, Мбаппе, 68 - 2:3

"Порту" - "Челси" 0:2

Голы: Маунт, 32 - 0:1, Чилуэлл, 85 - 0:2

Ответные игры пройдут 13 апреля.

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