"Выезжаем на матч". Сборная России выехала на встречу с Молдавией

Сборная России выезжает на товарищеский матч с командой Молдавии. Об этом сообщается в твиттере сборной.

"Выезжаем на матч", - говорится в сообщении.

Встреча Молдавии с Россией состоится сегодня, 12 ноября, начало - в 20:00 (мск).

Игра пройдет в Кишиневе на стадионе "Зимбру".

А еще: Широков: "В России сменилось четыре министра, а на федеральном канале говорят о мастурбации Дзюбы. Это даже не дно"| http://soccernews.ru