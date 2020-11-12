"Выезжаем на матч". Сборная России выехала на встречу с Молдавией
Сборная России выезжает на товарищеский матч с командой Молдавии. Об этом сообщается в твиттере сборной.
"Выезжаем на матч", - говорится в сообщении.
Встреча Молдавии с Россией состоится сегодня, 12 ноября, начало - в 20:00 (мск).
Выезжаем на матч! ️️#МолдавияРоссия pic.twitter.com/S2LN8ckCPk— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2020
Игра пройдет в Кишиневе на стадионе "Зимбру".
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