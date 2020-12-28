"Выглядело как секта". Артем Ребров рассказал о методах Кононова

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"Выглядело как секта". Артем Ребров рассказал о методах КононоваГолкипер "Спартака" Артем Ребров поделился воспоминаниями о необычных методах методах мотивации экс-главного тренера москвичей Олега Кононова.

"Был случай, когда он попросил нас спеть всей командой гимн "Спартака". Просто стали в круг и спели, а он снимал все это на мобильный. Может показаться, что это какая-то секта, но нам понравилось, мотивировало.

Кононов всегда просил мыслить о максимальном результате. Мечтаешь выиграть Лигу Чемпионов? Значит Лига Европы не будет таким уж большой проблемой.

Когда начались проблемы с результатами, тренер изменился. Мог по столу грохнуть кулаком или ногой стукнуть что-то. Но команда это не приняла, это был уже не тот тренер, что раньше, не настоящий. Хотя стоит отметить, что он просто таким образом хотел что-то изменить, решить проблемы. Он бился до последнего", — приводит слова Реброва Sports.ru.

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