Выход из тени: Неймар, "Барселона" и ПСЖ – что вообще происходит?

В середине июля в прессе неожиданно появилась информация о возможном трансфере форварда "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ. На первый взгляд, ничего удивительного – вокруг бразильца всегда было много спекуляций относительно перехода в другой клуб. Но информации о готовящемся трансфере с каждым днем становилось все больше, сам Неймар никаких комментариев по этому поводу не давал, и теперь журналисты с каждым день находят все больше причин для ухода бразильца.

Тут и хорошие связи отца футболиста с президентом ПСЖ, и подписной бонус в размере 50 миллионов евро, что в совокупности с возможностью выйти из тени Месси и влиянием Дани Алвеса должно склонить Неймара к переезду во французский чемпионат. Выделим основные факторы, которые могут повлиять на итоговое решение бразильца.

Первый и для многих главный фактор – возможность уйти из клуба, в котором играет Месси. Неймар может сколько угодно обыгрывать соперников, отдавать ключевые передачи и забивать важные мячи, но Лионель одним движением ноги может заставить всех забыть про бразильца. Играть в одной команде с Месси – значит всегда быть в его тени. И даже если ты временами будешь играть лучше Лео – это ничего не изменит. Вряд ли мы когда-либо увидим в Барселоне футболиста, более значимого для команды, чем Месси.

Если Неймар подпишет контракт с парижанами, то будет зарабатывать порядка 670 тысяч евро в неделю (около 35 миллионов в год). Учитывая его доходы "на стороне", Неймару вполне по силам достичь отметки в 100 миллионов. И зная алчность отца бразильца, вполне реальной представляется его заинтересованность в этом трансфере.

Не стоит забывать, что в стане ПСЖ играет несколько друзей и партнеров по сборной Неймара: Дани Алвес, Лукас Моура, Тиаго Силва, Маркиньос. А вот приобрести Коутиньо в "Барселону" руководству команды не удалось, в то время как Верратти они намерены ждать до 31 августа. Кстати, бывший президент Барселоны Жоан Гаспар заявил, что ПСЖ мстит каталонцам слухами о переходе Неймара за попытки приобрести полузащитника парижан.

Вместе с тем, возможность поиграть в Лиге 1 – вряд ли предел мечтаний Неймара. Этот чемпионат для многих остается достаточно арт-хаусным, и уступает в популярности другим европейским лигам. Вряд ли кому-то приходилось слышать, что очередной новичок парижан всегда мечтал играть в Лиге 1, как часто говорят про АПЛ или другие чемпионаты. Ведь кроме ПСЖ финансовые и игровые возможности французских команд достаточно ограничены. Показательными стали распродажи лидеров из "Монако" и "Лиона", ведь эти клубы в первую обеспокоены тем, как сохранить финансовую стабильность. Что касается еврокубков, то гарантировать себе ежегодное участие на поздних стадиях Лиги Чемпионов ПСЖ пока не может. С другой стороны, у президента парижан есть амбициозный проект по достижению статуса лучшей команды в Европе. И для этого он будет готов на все, даже потратить 200 миллионов евро.

Если Неймар хочет бросить судьбе новый вызов, перейти в другой клуб, чтобы стать там лидером и войти в историю, то ПСЖ – не самый подходящий вариант. Пять вылетов из Лиги Чемпионов (что не выглядит чем-то удивительным) – и Неймару уже 30 лет и максимум пять титулов чемпиона Франции. В условной АПЛ один матч обсуждается в большей степени чем целый тур Лиги 1. И, к примеру, разгром в дерби одного из манчестерских клубов запомнится больше, чем чемпионство ПСЖ в сезоне 2017/2018. Стоит ли говорить о "Барселоне", последнем дерби с "Реалом" и футболке Месси перед переполненным Бернабеу? Лео сделал это в 30, может быть, стоит подождать и Неймару?

Что касается ситуации внутри "Барселоны", то руководство ведет себя на удивление правильно. В сложившейся ситуации они защищают своего игрока и говорят об уверенности в том, что бразилец команду не покинет. Сам Неймар никаких комментариев по поводу перехода в ПСЖ и не дает, отделываясь общими фразами о том, что счастлив в "Барселоне". Хотя в сложившейся ситуации бразилец мог бы дать ясный ответ относительно появившихся слухов. Но жертвовать таким игроком из-за плохого поведения каталонцы не намерены.

Руководство клуба понимает, что в ближайшие годы именно Неймар может стать главным претендентом на "Золотой мяч". И условные 200 миллионов евро не смогут восполнить потерю бразильца. Ведь во-первых, трансферный рынок сейчас немного безумен, и за каждого игрока придется прилично переплатить. Да и другие клубы, зная, что у Барселоны есть деньги, будут завышать цены на своих футболистов. Во-вторых, вряд ли руководство команды сможет толково распорядиться вырученными от продажи Неймара средствами. Хотя, будь у руля команды условный Лапорта, риск продажи Неймара мог бы себя оправдать приходом новых сильных игроков, но команду пришлось бы строить по-новому.

Кто-то справедливо заметил, что вся эта история - просто одна большая спекуляция со стороны руководства ПСЖ. Неймар останется в "Барселоне" и будет и дальше радовать своей игрой болельщиков клуба. Но вероятность того, что бразилец покинет свою команду определенно есть. Пусть она и небольшая, но легкое чувство тревоги не покидает поклонников сине-гранатовых уже несколько дней. Неймар за три сезона в "Барселоне" стал, вероятно, одним из трех-четырех лучших игроков мира. Бразильцу всего 25 лет, и мы обязательно дождемся окончания его карьеры. И возможно, в это межсезонье Неймар будет принимать решение, способное повлиять на всю его карьеру, а вместе с этим и на его место в истории футбола в целом. Ему осталось совсем немного, чтобы стать лучшим в мире. И еще осталось решить, в какой футболке он будет это делать.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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