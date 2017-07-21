Выход из тени: Неймар, "Барселона" и ПСЖ – что вообще происходит?

Теги неймарпсжбарселона

Выход из тени: Неймар, "Барселона" и ПСЖ – что вообще происходит?

В середине июля в прессе неожиданно появилась информация о возможном трансфере форварда "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ. На первый взгляд, ничего удивительного – вокруг бразильца всегда было много спекуляций относительно перехода в другой клуб. Но информации о готовящемся трансфере с каждым днем становилось все больше, сам Неймар никаких комментариев по этому поводу не давал, и теперь журналисты с каждым день находят все больше причин для ухода бразильца.

Тут и хорошие связи отца футболиста с президентом ПСЖ, и подписной бонус в размере 50 миллионов евро, что в совокупности с возможностью выйти из тени Месси и влиянием Дани Алвеса должно склонить Неймара к переезду во французский чемпионат. Выделим основные факторы, которые могут повлиять на итоговое решение бразильца.

Первый и для многих главный фактор – возможность уйти из клуба, в котором играет Месси. Неймар может сколько угодно обыгрывать соперников, отдавать ключевые передачи и забивать важные мячи, но Лионель одним движением ноги может заставить всех забыть про бразильца. Играть в одной команде с Месси – значит всегда быть в его тени. И даже если ты временами будешь играть лучше Лео – это ничего не изменит. Вряд ли мы когда-либо увидим в Барселоне футболиста, более значимого для команды, чем Месси.

Если Неймар подпишет контракт с парижанами, то будет зарабатывать порядка 670 тысяч евро в неделю (около 35 миллионов в год). Учитывая его доходы "на стороне", Неймару вполне по силам достичь отметки в 100 миллионов. И зная алчность отца бразильца, вполне реальной представляется его заинтересованность в этом трансфере.

Не стоит забывать, что в стане ПСЖ играет несколько друзей и партнеров по сборной Неймара: Дани Алвес, Лукас Моура, Тиаго Силва, Маркиньос. А вот приобрести Коутиньо в "Барселону" руководству команды не удалось, в то время как Верратти они намерены ждать до 31 августа. Кстати, бывший президент Барселоны Жоан Гаспар заявил, что ПСЖ мстит каталонцам слухами о переходе Неймара за попытки приобрести полузащитника парижан.

Вместе с тем, возможность поиграть в Лиге 1 – вряд ли предел мечтаний Неймара. Этот чемпионат для многих остается достаточно арт-хаусным, и уступает в популярности другим европейским лигам. Вряд ли кому-то приходилось слышать, что очередной новичок парижан всегда мечтал играть в Лиге 1, как часто говорят про АПЛ или другие чемпионаты. Ведь кроме ПСЖ финансовые и игровые возможности французских команд достаточно ограничены. Показательными стали распродажи лидеров из "Монако" и "Лиона", ведь эти клубы в первую обеспокоены тем, как сохранить финансовую стабильность. Что касается еврокубков, то гарантировать себе ежегодное участие на поздних стадиях Лиги Чемпионов ПСЖ пока не может. С другой стороны, у президента парижан есть амбициозный проект по достижению статуса лучшей команды в Европе. И для этого он будет готов на все, даже потратить 200 миллионов евро.

Если Неймар хочет бросить судьбе новый вызов, перейти в другой клуб, чтобы стать там лидером и войти в историю, то ПСЖ – не самый подходящий вариант. Пять вылетов из Лиги Чемпионов (что не выглядит чем-то удивительным) – и Неймару уже 30 лет и максимум пять титулов чемпиона Франции. В условной АПЛ один матч обсуждается в большей степени чем целый тур Лиги 1. И, к примеру, разгром в дерби одного из манчестерских клубов запомнится больше, чем чемпионство ПСЖ в сезоне 2017/2018. Стоит ли говорить о "Барселоне", последнем дерби с "Реалом" и футболке Месси перед переполненным Бернабеу? Лео сделал это в 30, может быть, стоит подождать и Неймару?

Что касается ситуации внутри "Барселоны", то руководство ведет себя на удивление правильно. В сложившейся ситуации они защищают своего игрока и говорят об уверенности в том, что бразилец  команду не покинет. Сам Неймар никаких комментариев по поводу перехода в ПСЖ и не дает, отделываясь общими фразами о том, что счастлив в "Барселоне". Хотя в сложившейся ситуации бразилец мог бы дать ясный ответ относительно появившихся слухов. Но жертвовать таким игроком из-за плохого поведения каталонцы не намерены.

Руководство клуба понимает, что в ближайшие годы именно Неймар может стать главным претендентом на "Золотой мяч". И условные 200 миллионов евро не смогут восполнить потерю бразильца. Ведь во-первых, трансферный рынок сейчас немного безумен, и за каждого игрока придется прилично переплатить. Да и другие клубы, зная, что у Барселоны есть деньги, будут завышать цены на своих футболистов. Во-вторых, вряд ли руководство команды сможет толково распорядиться вырученными от продажи Неймара средствами. Хотя, будь у руля команды условный Лапорта, риск продажи Неймара мог бы себя оправдать приходом новых сильных игроков, но команду пришлось бы строить по-новому.

Кто-то справедливо заметил, что вся эта история - просто одна большая спекуляция со стороны руководства ПСЖ. Неймар останется в "Барселоне" и будет и дальше радовать своей игрой болельщиков клуба. Но вероятность того, что бразилец покинет свою команду определенно есть. Пусть она и небольшая, но легкое чувство тревоги не покидает поклонников сине-гранатовых уже несколько дней. Неймар за три сезона в "Барселоне" стал, вероятно, одним из трех-четырех лучших игроков мира. Бразильцу всего 25 лет, и мы обязательно дождемся окончания его карьеры. И возможно, в это межсезонье Неймар будет принимать решение, способное повлиять на всю его карьеру, а вместе с этим и на его место в истории футбола в целом. Ему осталось совсем немного, чтобы стать лучшим в мире. И еще осталось решить, в какой футболке он будет это делать. 

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: У края пропасти: что происходит с "Барселоной" и кто в этом виноват

комментарии
Евгений

нельзя продавать ни в коем случае.НЕЙ-будущее

Ответить
ГОСТЬ

Пусть уходит!

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов