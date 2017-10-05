Выход на финишную прямую: Аргентина принимает Перу

Аргентина – Перу

Стадион: "Бомбанера"

Начало матча: 02:30

Арбитр: Вилтон Сампайо

Сборная Аргентины проваливает отбор к чемпионату мира, бело-голубые никак не могут попасть в число команд, которые напрямую выходят в Россию. Перед сентябрьскими матчами команда Сампаоли и вовсе была за пределами первой пятерки, лишь неудачи чилийцев, которые проиграли Парагваю и Боливии, помогли Аргентине забраться на пятую позицию, которая дает право сыграть в стыковых матчах. Сама Аргентина при этом в сентябре набрала только два очка. В игре с Уругваем обе команды голов не забили, а в домашнем поединке против самой слабой сборной Южной Америки Аргентина была вынуждена спасаться после пропущенного гола от Мурильо. Лишь благодаря автоголу Фельтшера бело-голубым удалось сравнять счет, на большее команду не хватило.

Аргентина продолжает оставаться командой с одной из худших атак континента. Сборная забивает в среднем один гол за игру, хуже показатели только у Боливии. Даже Венесуэла забивает чаще. Лучше дела обстоят с обороной, именно благодаря ей аргентинская команда сохраняет шансы на путевку в Россию. Пропущено 15 голов, меньше только у Бразилии. Однако, в ближайшей игре аргентинцам необходимо в первую очередь думать о нападении, ничья с Перу не устроит сборную, так как их соперник находится выше в турнирной таблице, к тому же осечкой может воспользоваться Чили и даже Парагвай с Эквадором, который сыграет против Аргентины в последнем туре.

У Перу сложнейшая концовка, после игры с аргентинцами им предстоит сразиться с Колумбией. Пожалуй, из всех семи команд, которые продолжают вести борьбу за попадание на чемпионат мира лишь Уругвай может чувствовать себя достаточно спокойно. Они имеют небольшой очковый запас и играют против двух последних команд Венесуэлы и Боливии, остальным же предстоит играть между собой, отборочный турнир в Южной Америке в этом году очень интересный, борьба будет идти до последнего.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 55 матчей: 36 побед у Аргентины, 5 – у Перу, 14 раз кманды играли вничью.

В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2.

Перуанцы не выигрывали у Аргентины с 1997 года.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Ромеро, Фацио, Маскерано, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Паредес, Банега, Месси, Дибала, Икарди.

Перу: Каседа, Корзо, Родригес, Рамос, Трауко, Карилльо, Куэва, Флорес, Тапиа, Йотун, Геррейро.

Прогноз на матч:

Аргентинцы – фавориты, однако они очень нестабильны и вполне могут потерять очки даже дома, что доказала игра против Венесуэлы. Перу наверняка будет играть от обороны, их устроит гостевая ничья, так как в последнем туре они будут играть на своем поле против Колумбии, которая при определенных обстоятельствах уже завтра может выйти на чемпионат мира.

Букмекеры предлагают на победу Аргентины коэффициент 1.25, на ничью – 6.80, на Перу – 14.00.

Вячеслав Горбачев

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