Выход на поле Дениса Суареса в игре против "Хетафе" обошелся "Барселоне" в 800 тысяч евро

Выход на поле Дениса Суареса в игре против "Хетафе" обошелся каталонской "Барселоне" в 800 тысяч евро, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, такую сумму "сине-гранатовые" обязаны будут выплатить английскому "Манчестер Сити", который, согласно условиям трансфера футболиста из стана "горожан" в испанский гранд в 2013-м году, будет получать фиксированную сумму за каждые десять сыгранных 23-летним хавбеком матчей за свой нынешний клуб.

Отметим, что матч против "Хетафе" стал для Суареса 40-м за "Барселону".

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