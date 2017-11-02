Выход в плей-офф Лиги Чемпионов уже оформили четыре команды

Выход в плей-офф Лиги Чемпионов уже официально оформили четыре команды.

Так, к стадии 1/8 финала самого престижного европейского клубного турнира могут готовиться французский ПСЖ, мюнхенская "Бавария", "Манчестер Сити" и лондонский "Тоттенхэм". Оформить же первое место в своих группах пока ни одной из команд не удалось.

Напомним, "Тоттенхэм" обыграл "Реал" со счетом 3:1. | soccernews.ru