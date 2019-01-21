Выиграл в Англии все: Азар высказался о своем будущем
Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар не исключил, что он может остаться в английском клубе.
"Я выиграл в Англии все трофеи кроме Суперкубка. Но это не означает, что я покину клуб. Да, я говорил, что хочу попробовать что-то новое после Англии. Но я могу остаться из-за некоторых моментов. Я хотел уйти после Чемпионата Мира-2018, но остался в "Челси" и теперь показываю, возможно, лучший футбол в своей карьере. Не думаю, что сейчас мне нужен новый вызов.
Обрадовал бы меня переход в "Реал"? Вы сами знаете ответ, поэтому нет смысла спрашивать", - приводит слова Азара France Football.
Ранее сообщалось, что 28-летний Азар отказался продлевать контракт с "Челси", который действует до лета 2020 года, так как намерен перейти в "Реал" следующим летом.
Не пропустите: "Челси" хочет обменять Азара на игрока "Реала". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
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|2
|Манчестер Сити
|23
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|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11