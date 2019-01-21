Выиграл в Англии все: Азар высказался о своем будущем



Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар не исключил, что он может остаться в английском клубе.

"Я выиграл в Англии все трофеи кроме Суперкубка. Но это не означает, что я покину клуб. Да, я говорил, что хочу попробовать что-то новое после Англии. Но я могу остаться из-за некоторых моментов. Я хотел уйти после Чемпионата Мира-2018, но остался в "Челси" и теперь показываю, возможно, лучший футбол в своей карьере. Не думаю, что сейчас мне нужен новый вызов.

Обрадовал бы меня переход в "Реал"? Вы сами знаете ответ, поэтому нет смысла спрашивать", - приводит слова Азара France Football.

Ранее сообщалось, что 28-летний Азар отказался продлевать контракт с "Челси", который действует до лета 2020 года, так как намерен перейти в "Реал" следующим летом.

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