Выигравшие и проигравшие от трансфера Паулиньо в "Барселону"

Каталонская "Барселона" официально объявила о подписании контракта со своим третьим новичком в текущее трансферное окно - полузащитником китайского "Гуанчжоу Эвергранд" Паулиньо. За бразильца "сине-гранатовым" пришлось заплатить 40 миллионов евро.

За время своего выступления в Китае 29-летний хавбек успел выиграть два чемпионата страны, два Суперкубка страны, один кубок и азиатский кубок чемпионов. Однако все это было в Поднебесной, как же сложится его карьера в "Барсе", остается для всех загадкой.

Пока же можно лишь подвести итоги того, кто остался в выигрыше и проигрыше от этого перехода.

ВЫИГРАВШИЙ: ПАУЛИНЬО

Переезд из китайской Суперлиги в один из лучших клубов мира будет шагом вперед для любого футболиста, в том числе и для бразильца. В "Барселоне" Паулиньо получит возможность не только играть в одной команде с лучшими футболистами планеты, но и быть на виду у главного тренера сборной Бразилии Тите, что является очень важным для футболиста моментом в преддверии Чемпионата Мира в России.

ПРОИГРАВШИЙ: СЕРХИ РОБЕРТО

Появления в команде Паулиньо непосредственно должно ударить именно по Серхи Роберто - игроку, который в прошлом сезоне стал едва ли не главным автором двух самых громких побед "сине-гранатовых" над французским ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов и над мадридским "Реалом" в Ла Лиге. Приход бразильца будет означать для воспитанника клуба то, что он, и без того не являясь игроком стартового состава, будет получать еще меньше игрового времени.

ВЫИГРАВШИЙ: "ГУАНЧЖОУ ЭВЕРГРАНД"

Китайский клуб сумел неплохо заработать на бразильце, купив его у лондонского "Тоттенхэма" за 14 миллионов евро в 2015 году и сумев продать через два года за сумму, почти в три раза дороже, не уступив ни цента "Барсе", которая изначально хотела заполучить футболиста, заплатив "всего" 20 миллионов евро. При этом, как уже упоминалось выше, футболист помог азиатскому гранду выиграть кучу трофеев.

ПРОИГРАВШИЕ: СЕРХИ САМПЕР И ЛА МАСИА

Другим игроком "Барсы", на ком негативно скажется приход Паулиньо, является Серхи Сампер, которому в клубе уже сообщили, что не рассчитывают в текущем сезоне на него. Несмотря на то, что 22-летний хавбек называется одним из самых перспективных воспитанников "Барсы", места для него в команде тренерский штаб не видит, поэтому, вероятнее всего, ему придется отправиться в аренду в один из клубов Ла Лиги. Такая же судьба, очевидно, будет ждать и других воспитанников Ла Масии, выступающих на позиции бразильца.

ВЫИГРАВШИЕ: ТИТЕ И СБОРНАЯ БРАЗИЛИИ

Даже выступая в Китае, Паулиньо числился игроком основного состава сборной Бразилии у главного тренера команды Тите. Теперь же, когда 29-летний хавбек будет выступать в одной из сильнейших лиг мира, его место в составе "селесао" может стать и вовсе безоговорочным. Да и тот факт, что отныне на игры сборной Паулиньо придется преодолевать 8 тысяч километров вместо 17-ти тысяч, тоже имеет немаловажное значение.

ПРОИГРАВШИЙ: ЖАН-МИШЕЛЬ СЕРИ

26-летний ивуариец, которым интересовался вице-чемпион Испании, не раз заявлял, что его мечтой является выступление за "сине-гранатовых". Однако покупка бразильца, похоже, ставит "крест" на надеждах хавбека французской "Ниццы" перебраться в столицу Каталонии. Не поспособствовали переезду Сери в Испанию ни протекция со стороны легенды "Барсы" Хави, ни его более молодой возраст, нежели бразильца.

ВЫИГРАВШИЕ: ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ЖАНЕ-МИШЕЛЕ СЕРИ КЛУБЫ

Прогресс Сери в "Ницце" не остался не замеченным со стороны ведущих клубов английской Премьер-Лиги, поэтому в услугах ивуарийца на сегодняшний день заинтересованы сразу несколько клубов из АПЛ. Участие "Барселоны" в гонке за хавбека "орлят" делало их шансы заполучить футболиста ничтожно малыми. Теперь же им предоставился шанс приобрести одного из лучших игроков французской Лиги 1 на своей позиции.

ПРОИГРАВШИЙ: СЕРХИО БУСКЕТС

Одному из лучших полузащитников оборонительного плана в мире придется отрабатывать "за себя и за того парня", которому потребуется неизвестно сколько времени (и хватит ли ему его вообще?) для того, чтобы влиться в новый коллектив и сыграться со своими партнерами. Все огрехи Паулиньо на футбольном поле придется подчищать как раз Бускетсу.

ПРОИГРАВШИЙ: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

Лучшие клубы помогают своим лучшим игрокам, но "Барселона", похоже, придерживается противоположного мнения относительно Месси. Вместо того, чтобы подписать игроков топ-уровня (ау, Коутиньо и Дембеле) и сделать жизнь аргентинца на футбольном поле значительно проще, предоставив ему возможность сосредоточиться исключительно на игре в атаке, "сине-гранатовые" приобретают игрока из не самой сильной китайской Суперлиги, что серьезным образом бьет по амбициям пятикратного обладателя "Золотого мяча" вернуть своей команде титул лучшей в Европе.

ПРОИГРАВШАЯ: РЕПУТАЦИЯ "БАРСЕЛОНЫ"

Уход Неймара в ПСЖ оказался серьезным ударом для "Барселоны". Однако у клуба было и время (около месяца), и солидная сумма (222 миллионов евро), чтобы возместить потерю бразильца. Казалось, что в какой-то мере "сине-гранатовым" удастся это сделать, подписав Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" и Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля". Но последние события свидетельствуют о том, что приобретение Паулиньо может так и остаться самым громким для "Барсы" в текущее трансферное окно. А этого, учитывая игру подопечных Эрнесто Вальверде в матчах за Суперкубок Испании против мадридского "Реала", может оказаться, ой, как недостаточно для команды.

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