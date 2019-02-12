Выиграю я: Ибрагимович ярко высказался о матче "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ

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Выиграю я: Ибрагимович ярко высказался о матче "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который ранее выступал за "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча между манчестерским и парижским клубами.

"ПСЖ встретится с командой, набравшей отличную форму. В матче против "Манчестер Юнайтед" может произойти всякое. Это не зависит от того, с кем они играют. До сегодняшнего дня я бы назвал фаворитом ПСЖ, но сейчас я не скажу такого. 

Все же шансы ПСЖ немного выше благодаря составу. Но, кто бы не победил в этом матче, в выигрыше останусь я. В любом случае моя команда продолжит борьбу в Лиге Чемпионов", - цитирует Ибрагимовича RMC Sport.

Матч "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ состоится сегодня, 12 февраля. Встреча пройдет на стадионе "Олд Траффорд". Начало матча в 23:00 мск.

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