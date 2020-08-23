Вылечившийся от лейкемии Михайлович заразился коронавирусом

Главный тренер "Болоньи" Синиши Михайловича заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Михайлович переносит болезнь бессимптомно. В ближайшие две недели он будет находиться на самоизоляции. Завтра все игроки и сотрудники "Болоньи" будут протестированы на коронавирус.

Напомним, что ранее сербский специалист на протяжении длительного времени лечился от лейкемии.

В прошлом сезоне "Болонья" под руководством Михайловича заняла 12-е место в чемпионате Италии.

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