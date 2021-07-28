Вылет Германии, победа Бразилии и ничья между Испанией и Аргентиной: все результаты третьего тура олимпийского футбольного турнира
Фото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен
Сборная Бразилии обыграла Саудовскую Аравию, Германия сыграла вничью с Кот д'Ивуаром, а сборная Испании расписала ничью с командой Аргентины.
Саудовская Аравия - Бразилия - 1:3
Голы: Матеус Кунья, 0:1 – 14, Аль-Амри, 1:1 – 27, Ришарлисон, 1:2 – 76, Ришарлисон, 1:3 – 90.
Германия - Кот д'Ивуар - 1:1
Голы: автогол Хенрихс, 0:1 – 67, Левен, 1:1 – 73.
Южная Корея - Гондурас - 6:0
Голы: пенальти Хван Ый Чжо, 1:0 – 12, пенальти Вон Ду Чжэ, 2:0 – 19, Хван Ый Чжо, 3:0 – 45, пенальти Хван Ый Чжо, 4:0 – 52, Ким Чжин Я, 5:0 – 64, Ли Кан Ин, 6:0 – 82.
Румыния - Новая Зеландия - 0:0
Австралия - Египет - 0:2
Голы: Райан, 0:1 – 44, Хамди, 0:2 – 85.
Испания - Аргентина - 1:1
Голы: Мерино, 1:0 – 66, Бельмонте, 1:1 – 87.
ЮАР - Мексика - 0:3
Голы: Вега, 0:1 – 18, Ромо, 0:2 – 45, Мартин, 0:3 – 60.
Франция - Япония - 0:4
Голы: Кубо, 0:1 – 27, Сакаи, 0:2 – 34, Мийоси, 0:3 – 70, Маэда, 0:4 – 90.
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