Вылет Португалии, волевая победа Германии и спасение Испании: все результаты Лиги наций 14 ноября
14 ноября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Сборная Португалии досрочно сложила с себя полномочия победителя турнира, проиграв Франции. Германия одержала волевую победу над Украиной. Испания в концовке встречи ушла от поражения от Швейцарии.
Группа 3. Лига А
Португалия – Франция - 0:1 (0:0)
Гол: Канте, 53 - 0:1
Швеция – Хорватия - 2:1 (2:0)
Голы: Кулусевски, 36 - 1:0, Даниэльссон, 45 - 2:0, Даниэльссон, 81 (автогол) - 2:1
Положение команд: Франция - 13, Португалия - 10, Хорватия, Швеция - 3.
Группа 4. Лига А
Германия – Украина - 3:1 (2:1)
Голы: Яремчук, 12 - 0:1, Сане, 23 - 1:1, Вернер, 33 - 2:1, Вернер, 64 - 3:1
Швейцария – Испания - 1:1 (1:0)
Голы: Фройлер, 26 - 1:0, Жерар Морено, 89 - 1:1
Положение команд: Германия - 9, Испания - 8, Украина - 6, Швейцария - 3.
Группа 1. Лига С
Азербайджан – Черногория - 0:0
Кипр – Люксембург - 2:1 (1:1)
Голы: Кусулос, 5 (автогол) - 0:1, Кастанос, 34 (с пенальти) - 1:1, Кастанос, 70 (2:1)
Положение команд: Черногория - 10, Люксембург - 9, Азербайджан - 5, Кипр - 4.
Группа 1. Лига D
Латвия – Фарерские острова - 1:1 (0:0)
Голы: Камеш, 59 - 1:0, Ватнхамар, 60 - 1:1
Мальта – Андорра - 3:1 (0:1)
Голы: Ребес, 3 - 0:1, Гарсия, 55 (автогол) - 1:1, Дегабриэле, 58 - 2:1, Димек, 90 - 3:1
Положение команд: Фарерские острова - 11, Мальта - 8, Латвия - 4, Андорра 2.
Группа 2. Лига D
Сан-Марино – Гибралтар - 0:0
Положение команд: Гибралтар - 7, Лихтенштейн - 4, Сан-Марино - 2.
Не пропустите: Андрей Аршавин назвал фаворита в матче Турция - Россия. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 ноября
-
Криштиану Роналду вошел в топ-10 игроков в истории по количеству матчей за сборную
-
Португалия не смогла выйти в финал четырех Лиги наций
-
Вылет Португалии, волевая победа Германии и спасение Испании: все результаты Лиги наций 14 ноября
-
1
"Манчестер Сити" намерен подписать Месси и Рамоса
-
Швеция победила Хорватию в Лиге наций
-
Испания на 89-й минуте ушла от поражения в матче с Швейцарией
-
Германия обыграла Украину в Лиге наций
-
Франция одержала важнейшую победу над Португалией
-
"Рубин" теряет Уремовича
-
Андрей Аршавин назвал фаворита в матче Турция - Россия
-
"Интер" и "Рома" поборются за защитника "Торино"
-
Уэйн Руни возглавил "Дерби Каунти"
-
Рамос установил рекорд для футболистов европейских сборных
-
Гвардиола близок к подписанию нового контракта с "Манчестер Сити"
-
В Ливерпуле осквернили граффити с Клоппом
-
"Наполи" теряет Осимхена
-
Фанаты "Спартака" разгромили болельщиков "Динамо" в матче 100-летия со дня рождения Бескова
-
Российский боксер - о видео с Дзюбой: "Надеюсь, это было не для мужчины"
-
"Ноябрьский дождь". Гильерме поделился фотографией с тренировки сборной России
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4