Вылет Португалии, волевая победа Германии и спасение Испании: все результаты Лиги наций 14 ноября

14 ноября состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Сборная Португалии досрочно сложила с себя полномочия победителя турнира, проиграв Франции. Германия одержала волевую победу над Украиной. Испания в концовке встречи ушла от поражения от Швейцарии.

Группа 3. Лига А

Португалия – Франция - 0:1 (0:0)

Гол: Канте, 53 - 0:1

Швеция – Хорватия - 2:1 (2:0)

Голы: Кулусевски, 36 - 1:0, Даниэльссон, 45 - 2:0, Даниэльссон, 81 (автогол) - 2:1

Положение команд: Франция - 13, Португалия - 10, Хорватия, Швеция - 3.

Группа 4. Лига А

Германия – Украина - 3:1 (2:1)

Голы: Яремчук, 12 - 0:1, Сане, 23 - 1:1, Вернер, 33 - 2:1, Вернер, 64 - 3:1

Швейцария – Испания - 1:1 (1:0)

Голы: Фройлер, 26 - 1:0, Жерар Морено, 89 - 1:1

Положение команд: Германия - 9, Испания - 8, Украина - 6, Швейцария - 3.

Группа 1. Лига С

Азербайджан – Черногория - 0:0

Кипр – Люксембург - 2:1 (1:1)

Голы: Кусулос, 5 (автогол) - 0:1, Кастанос, 34 (с пенальти) - 1:1, Кастанос, 70 (2:1)

Положение команд: Черногория - 10, Люксембург - 9, Азербайджан - 5, Кипр - 4.

Группа 1. Лига D

Латвия – Фарерские острова - 1:1 (0:0)

Голы: Камеш, 59 - 1:0, Ватнхамар, 60 - 1:1

Мальта – Андорра - 3:1 (0:1)

Голы: Ребес, 3 - 0:1, Гарсия, 55 (автогол) - 1:1, Дегабриэле, 58 - 2:1, Димек, 90 - 3:1

Положение команд: Фарерские острова - 11, Мальта - 8, Латвия - 4, Андорра 2.

Группа 2. Лига D

Сан-Марино – Гибралтар - 0:0

Положение команд: Гибралтар - 7, Лихтенштейн - 4, Сан-Марино - 2.

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