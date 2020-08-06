Вылет "Ромы" из Лиги Европы гарантировал "Лацио" место в групповом этапе ЛЧ

"Севилья" обыграла "Рому" (2:0) в матче 1/8 финала Лиги Европы. Из-за поражения римского клуба место в групповом этапе Лиги Чемпионов-2020/21 получил "Лацио", который занял 4 место в Серии А.

"Волки" финишировали 5-ми в Серии А, потому могли рассчитывать на путевку в ЛЧ только через победу в Лиге Европы.

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