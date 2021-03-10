Вылет "Ювентуса" и успех "Боруссии": все результаты Лиги Чемпионов 9 марта

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Вылет "Ювентуса" и успех "Боруссии": все результаты Лиги Чемпионов 9 марта

9 марта состоялись две ответных матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Ювентус" обыграл "Порту", но вылетел из-за правила выездного гола. "Боруссия" сыграла вничью с "Севильей", но добилась общей победы по сумме двух встреч.

"Ювентус" Италия – "Порту" Португалия - 3:2 (0:1) - первый матч - 1:2
Голы: Оливейра, 19 (с пенальти) - 0:1, Кьеза, 49 - 1:1, Кьеза, 63 - 2:1, Оливейра, 115 - 2:2, Рабьо, 117 - 3:2

"Боруссия" Дортмунд Германия – "Севилья" Испания - 2:2 (1:0) - первый матч - 3:2
Голы: Холанд, 35 - 1:0, Холанд, 54 (с пенальти) - 2:0, Эн-Несири, 68 (с пенальти) - 2:1, Эн-Несири, 90+6 - 2:2

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