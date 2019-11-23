"Вынесли сор из избы". Карпин высказался о финансовых проблемах "Ростова"



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнение о финансовых проблемах ростовского клуба.

"Не хочу обращать внимания на проблемы. Всё, что было сказано, уже сказано. Сейчас вынесли сор из избы. Но в ней он был и до этого. Неправильно делать скидку на то, что такие вещи происходят. Надо выходить и играть. Футболисты думают или должны думать только об игре", - приводят слова Карпина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Ростову" грозит банкротство во время зимнего перерыва. Клуб могут покинуть Карпин и несколько ведущих игроков.

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