"Вынесли сор из избы". Карпин высказался о финансовых проблемах "Ростова"

Теги ростоввалерий карпин

"Вынесли сор из избы". Карпин высказался о финансовых проблемах "Ростова"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнение о финансовых проблемах ростовского клуба.

"Не хочу обращать внимания на проблемы. Всё, что было сказано, уже сказано. Сейчас вынесли сор из избы. Но в ней он был и до этого. Неправильно делать скидку на то, что такие вещи происходят. Надо выходить и играть. Футболисты думают или должны думать только об игре", - приводят слова Карпина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Ростову" грозит банкротство во время зимнего перерыва. Клуб могут покинуть Карпин и несколько ведущих игроков.

Не пропустите: Президент "Ростова" выступил с заявлением по поводу финансовых проблем клуба. | http://soccernews.ru

 
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