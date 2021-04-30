"Выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии": защитник ЦСКА Карпов напился на женском банкете

Фото инстаграм Вадима Карпова

Вратарь ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала об инциденте с участием защитника мужской команды армейцев Вадима Карпова.

"У нас такой график, что даже нет времени напиться. Но когда есть повод и тренер говорит, что можно, то, конечно: гуляй, рванина! О том, как гуляют девчонки, спросите у Набабкина. Он вам расскажет.

У нас был чемпионский банкет, на который пригласили и ребят. Вадим Карпов меня убьёт, конечно, но я расскажу. Вадима Карпова через час выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии. Вот так мы гуляем. Да простит меня Вадим", - поведала Тодуа.

В текущем сезоне 18-летний Карпов сыграл за ЦСКА 12 матчей и забил 1 гол.

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