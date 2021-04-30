"Выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии": защитник ЦСКА Карпов напился на женском банкете
Вратарь ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа рассказала об инциденте с участием защитника мужской команды армейцев Вадима Карпова.
"У нас такой график, что даже нет времени напиться. Но когда есть повод и тренер говорит, что можно, то, конечно: гуляй, рванина! О том, как гуляют девчонки, спросите у Набабкина. Он вам расскажет.
У нас был чемпионский банкет, на который пригласили и ребят. Вадим Карпов меня убьёт, конечно, но я расскажу. Вадима Карпова через час выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии. Вот так мы гуляем. Да простит меня Вадим", - поведала Тодуа.
В текущем сезоне 18-летний Карпов сыграл за ЦСКА 12 матчей и забил 1 гол.
Не пропустите: Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Вальдеса убедили вернуться в "Барселону"
-
"Выносили вперёд ногами в бессознательном состоянии": защитник ЦСКА Карпов напился на женском банкете
-
ПСЖ сообщил о травме Мбаппе
-
Вудворд: "Манчестер Юнайтед" не планирует возрождать планы по Суперлиге"
-
Булыкин объявил об уходе из "Локомотива"
-
Патрис Эвра потроллил Роналду
-
1
Крупные российские СМИ объявили бойкот ЦСКА
-
Зидан рассказал, сыграют ли с "Челси" Рамос, Марсело и Менди
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
"Барселона" объявила о продлении контракта с Мингесой
-
Газизов отказался комментировать информацию о своей зарплате в "Спартаке"
-
Стали известны планы "Локомотива" на летнее трансферное окно
-
Тренер "Фиорентины" Якини высказался о ситуации с Кокориным
-
Президент "Баварии" прокомментировал слухи о размере компенсации за Нагельсманна
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о зарплате Газизова
-
Роналду поручил Мендешу работать над его уходом из "Ювентуса"
-
Сон Хын Мин не собирается уходить из "Тоттенхэма"
-
СМИ узнали размер зарплаты Газизова в "Спартаке"
-
Канте признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
-
Орлов признал наличие админресурса в российском футболе