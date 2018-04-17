Вырученные с продажи Хамеса средства, "Реал" планирует направить на покупку нового вратаря

В мадридском "Реале" уже определились с тем, куда будут направлены средства с продажи своего полузащитника Хамеса Родригеса в мюнхенскую "Баварию".

Так, по сведениям El Chiringuito, 55 миллионов евро, которые будут получены с трансфера колумбийца, королевский клуб планирует использовать для покупки голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа. Однако очевидно, что "сливочным" придется изыскивать дополнительные средства на приобретение 27-летнего вратаря "красных дьяволов", так как его стоимость оценивается примерно вдвое дороже.

Напомним, "Реал" и "Барселона" узнали соперников по международному Кубку Чемпионов. | soccernews.ru