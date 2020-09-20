Выручка ЦСКА за год снизилась почти вдвое. Чистый убыток - 66 млн долларов
Выручка московского ЦСКА за прошлый год упала до 56,3 млн долларов по сравнению с 100 млн долларов, которые клуб получал в 2018 году. Об этом сообщает РБК.
"Сокращение доходов связано прежде всего с тем, что клуб не получал дохода от участия в Лиге чемпионов. В 2019 году клуб недосчитался как минимум $25 млн за участие в самом престижном клубном турнире.
Операционный убыток составил $25 млн, совокупный убыток по итогам года - $45 млн. Чистый убыток составил $66 млн. При этом в прошлом году в отчет попали трансферы Витиньо и Александра Головина, которые покинули клуб за $13,4 млн и $35,3 млн соответственно. В 2019 году из армейского клуба за большие суммы никто не уходил.
В отчете также отмечается, что балансовая стоимость клуба больше, чем оценочная (минус $18,6). Процентные расходы по банковским кредитам возросли до $11,5 млн. В 2019 году также были взяты кредиты у "связанных сторон": кто это или что это за компании, не известно", - сообщает источник.
Напомним, весной 2020 года ВЭБ РФ купил 77,63% акций ЦСКА. После 7 туров РПЛ ЦСКА занимает 5 место.
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