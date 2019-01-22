Вырвано из контекста: Кокорин объяснил свою фразу о стаде баранов

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Вырвано из контекста: Кокорин объяснил свою фразу о стаде баранов

Татьяна Потяева, уполномоченная по правам человека в Москве, рассказала, что нападающего "Зенита" Александра Кокорина неправильно поняли, когда появилась информация о письме фанату, в котором он назвал людей стадом баранов.

"Он сказал, что это письмо отправлял болельщику в первые дни пребывания в СИЗО и эти слова к россиянам никакого отношения не имели. Они вырваны из контекста. Об этом он тоже узнал из прессы. Он абсолютно всё отрицает. Именно так он это объяснил.

Народ теперь против него? Потому что в средствах массовой информации часто очень некорректно печатают вещи, и, к сожалению, получается так, как получилось", - приводят слова Потяевой российские СМИ.

Напомним, что Кокорин в данный момент находится под стражей в СИЗО "Бутырка". Вместе с ним арестованы его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий. 8 октября прошлого года они избили трех человек в Москве.

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