Выше чемпиона: "Урал" едет за очками в гости к "Спартаку"

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Выше чемпиона: "Урал" едет за очками в гости к "Спартаку"

"Спартак" – "Урал"

Стадион: "Открытие Арена" (Москва, Россия)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

В рамках 12-го тура действующий чемпион России московский "Спартак" будет принимать "Урал" из Екатеринбурга. Исторически "шмели" являются удобным соперником для "красно-белых". В 16 очных матчах команд в Премьер-лиге на счету москвичей 12 побед. Однако в канун нынешнего противостояния записывать "спартаковцев" в явные фавориты было бы преждевременно. И на то есть веские причины.

"Спартак" лихорадит. Очевидно, что команда находится в психологической яме. В ряде некоторых последних матчей, где "красно-белые" обязаны были побеждать, очков москвичи не досчитывались. В итоге за 11 игр Премьер-лиги действующий чемпион набрал лишь 14 баллов. В последних 5-ти турах команда Массимо Карреры и вовсе добыла 6 пунктов, однажды победив и три раза сыграв вничью. За этот период москвичи забили 8 голов, пропустив такое же количество. Как результат – девятое место в турнирной таблице и отставание от лидера чемпионата – санкт-петербургского "Зенита" на 13 пунктов. Этот факт означает лишь то, что повторить триумф прошлого сезона уже практически невозможно. 

Одна из главных причин провала "Спартака" – переполненный лазарет, в котором уже какое-то время находится целый ряд ведущих игроков, включая капитана команды Дениса Глушакова. Перед предстоящей встречей кадровых проблем стало только больше. В матче с "Ливерпулем" (1:1), который "красно-белые" провели среди недели, травму в середине второго тайма получил вратарь Артем Ребров. Встречу против "Урала" он точно пропустит. Также в поединке с агличанами небольшие повреждения получили Александр Самедов и Ивелин Попов. Едва ли сыграет Квинси Промес. Небольшой шанс появиться на поле есть у Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова. Под вопросом Джано Ананидзе и Зе Луиш. Точно не сыграют Роман Зобнин, Георгий Тигиев и Артем Тимофеев. В общем, кадровых проблем у Массимо Карреры хватает. А ситуацию в Премьер-лиге необходимо исправлять. Задачу быть в лидерах никто не отменял.

Что касается "Урала", то екатеринбуржцы набрали хороший ход. Команда Александра Тарханова имеет на данный момент 16 очков и расположилась на 7-й позиции. Отмечаем тот факт, что в текущем чемпионате "шмели" потерпели лишь одно поражение. В последних матчах "Урал" добился двух побед подряд, обыграв сначала в гостях "Рубин" (1:0), а потом и дома "Тосно" (3:1). Забитыми мячами в предыдущем туре в составе "шмелей" отметились реализовавшие пенальти Георгий Чантурия и Эрик Бикфалви, а также Алексей Евсеев, который забил свой второй гол в сезоне. "Урал" серьезно настраивается на матч со "Спартаком" и намерен воспользоваться всеми проблемами "красно-белых". 

Интересные факты противостояния "Спартака" и "Урала":

Три последних матча между командами завершились победой "Спартака" со счетом 1:0  

Последний раз "Урал" побеждал москвичей на их поле менее двух лет назад

В 10 очных матчах кряду забивает только одна из команд

В пяти последних встречах "Спартак" одержал одну победу

Последний раз соперники встречались в апреле текущего года на "Открытие Арене" (победа хозяев 1:0)

Ориентировочные составы на игру:

"Спартак": Селихов – Ещенко, Боккетти, Таски, Джикия, Фернандо, Пашалич, Самедов, Мельгарехо, Попов, Адриано.

"Урал": Годзюр – Кулаков, Ароян, Балажиц, Меркулов, Емельянов, Бавин, Чантурия, Бикфалви, Димитров, Ильин.

Прогноз на матч "Спартак" – "Урал":

В последних матчах "красно-белые" не уходят с поля без забитого мяча, как, впрочем, и "Урал", который не забивал в этом сезоне только в одном матче. "Спартак" будет находиться не в самых оптимальных кондициях после тяжелого матча с "Ливерпулем", поэтому "оранжево-черные" могут воспользоваться этим для достижения своей цели. В случае победы "Спартак" может подняться сразу на пятое место и выправить соотношение забитых и пропущенных мячей, которое сейчас отрицательное (16-17). Больше "Спартака" мячей в пассиве имеет лишь аутсайдер "Анжи" (25), при этом в первых таймах команда Карреры пропустила всего два мяча, а во вторых – 15.

Букмекеры явным фаворитом матча считают "Спартак", но это скорее эмоциональное решение. Средние же показатели выглядят так: победа "Спартака" – коэффициент 1.49, победа "Урала" – коэффициент 6.20. Ничейный исход оценивается в 4.30 баллов.  

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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