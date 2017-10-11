Вышедшие на Чемпионат Мира команды узнали свои места в корзинах при жеребьевке

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Вышедшие на Чемпионат Мира команды узнали свои места в корзинах при жеребьевкеУже определившиеся участники Чемпионата Мира 2018-го года узнали свои места в корзинах при жеребьевке финальной стадии турнира.

Корзина 1:  Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция

Корзина 2:  Испания, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Исландия, Коста-Рика

Корзина 3:  Египет, Иран, Сербия, Нигерия, Япония

Корзина 4:  Южная Корея, Саудовская Аравия, Панама.

Отметим, что жирным выделены сборные, которые еще могут переместиться в другую корзину.

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