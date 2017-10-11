Вышедшие на Чемпионат Мира команды узнали свои места в корзинах при жеребьевке

Уже определившиеся участники Чемпионата Мира 2018-го года узнали свои места в корзинах при жеребьевке финальной стадии турнира.

Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция

Корзина 2: Испания, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Исландия , Коста-Рика

Корзина 3: Египет, Иран, Сербия , Нигерия , Япония

Корзина 4: Южная Корея, Саудовская Аравия, Панама.

Отметим, что жирным выделены сборные, которые еще могут переместиться в другую корзину.