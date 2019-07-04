Вышел трейлер фильма о Льве Яшине

В сети появился первый трейлер фильма о легендарном советском вратаре Льве Яшине.

Картина называется "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и посвящена жизни вратаря после чемпионата мира 1962 года, который состоялся в Чили. Яшина сыграл Александр Фокин. В прокат фильм выйдет в этом году.

Яшин - воспитанник московского "Динамо". За этот клуб он выступал всю свою карьеру с 1950 по 1971 годы. За сборную СССР провел 74 матча. Пятикратный чемпион СССР, 3-кратный обладатель Кубка СССР. Яшин является единственным вратарем в истории, который получил "Золотой мяч".

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