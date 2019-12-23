Вышел трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове

Теги торпедо москва

Вышел трейлер фильма об Эдуарде Стрельцове

Опубликован трейлер фильма "Стрельцов", который расскажет о жизни бывшего нападающего "Торпедо" и сборной СССР Эдуарда Стрельцова.

Стрельцова в фильме сыграл Александр Петров. Также в картине снялись Александр Яценко, Виталий Хаев и Виктор Добронравоу. Режиссер фильма — Илья Учитель.

Стрельцов выступал за "Торпедо" с 1954 по 1958 годы, а также с 1965 по 1970 годы. Период 1958 по 1965 футболист провел в тюрьме, будучи осужденным по обвинению в изнасиловании, которое до сих пор является довольно спорным. В составе сборной СССР становился чемпионом Олимпийских игр-1956.

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