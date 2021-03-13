Вышла вторая серия комикса о Дзюбе

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Вышла вторая серия комикса о ДзюбеПортал Welcome2020, посвященный российской части Евро-2020, презентовал вторую часть комикса о капитане сборной России Артеме Дзюбе. В ней рассказывается о карьере нападающего в "Спартаке" и про проблемы в школе из-за увлечения футболом.

Одним из главных персонажей серии стал детский тренер Дзюбы Александр Ярцев.

"Этот человек, царствие ему небесное, очень многое мне дал. Он увидел во мне какой-то талант. Потому что было 100 или 150 мальчишек, и он обратил внимание на меня. Сколько мы были вместе, он всегда тепло ко мне относился. Словно второй отец. В тихий час на сборах разрешал поиграть в настольный теннис. Через какой-то период капитаном меня назначил. Я ему обязан многим. Он увидел какой-то талант. Я часто его вспоминаю", - рассказал Дзюба в ролике, опубликованном в Instagram

Читать также: "Путь на Евро": Вышел комикс про Артема Дзюбу | http://soccernews.ru
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