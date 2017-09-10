Высокие амбиции: "Ахмат" принимает "Локомотив"

"Ахмат" – "Локомотив"

Стадион: "Ахмат Арена" (Грозный)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Владислав Безбородов (С.Петербург)

В 9 туре чемпионата России по футболу грозненский "Ахмат" примет на домашнем стадионе московский "Локомотив". Обе команда здорово начали этот сезон, однако затем испытали некоторые проблемы с результатом, но в последних турах все же сумели добиться очень важных для них побед. На данный момент "Локомотив" борется с "Зенитом" за лидерство в чемпионате, "Ахмат" же пока расположился в середине турнирной таблицы.

Грозненцы имеют в своем активе 12 очков и располагаются на 7 месте в чемпионате. Стоит отметить, что "Ахмат" в восьми предыдущих матчах ни разу не играл вничью, одержав 4 победы и потерпев ровно столько же поражений. Коллектив Олега Кононова очень неровно проводит сезон, чередуя серии из побед и поражений. Однако в прошедшем туре "Ахмату" удалось одолеть ЦСКА в выездном матче, что должно дать дополнительный импульс команде. Не смогут принять участие в игре травмированные Иголаев и Балай, а также дисквалифицированный Анхель.

"Локомотив" расположился на втором месте турнирной таблицы, на одно очко отставая от питерского "Зенита". Допустив осечку в домашнем матче с "Тосно", "железнодорожники" добыли две победы подряд: над "Спартаком" – 4:3, и "Уралом" – 2:1. По-прежнему травмированы одни из лидеров команды – Чорлука и Ари, однако и без них "Локомотив" уже научился добывать важные очки. Вообще на старте сезона подопечные Семина очень удивили всех своими результатами, однако только сейчас, по прошествии 8 туров, "железнодорожников" начали расценивать как одних из главных претендентов на попадание в Лигу Чемпионов.

Интересные факты противостояния "Ахмата" и "Локомотива":

"Локомотив" не проигрывал "Ахмату" в 13 из 14 последних матчей Премьер Лиги.

В прошедшем сезоне в матчах между этими командами была зафиксирована ничья в Грозном – 1:1, а на домашней арене "Локомотив" добился победы – 2:0.

"Локомотив" не проигрывал в 10 из 11 последних выездных матчей.

Ориентировочные составы на игру:

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Сампайо, Родолфо, Мохаммади, Швец, Иванов, Исмаэл, Садаев, Митришев.

"Локомотив": Гилерме, Баринов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Тарасов, Денисов, Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Прогноз на матч "Ахмат" – "Локомотив":

Шансы команд на успех примерно равны, однако небольшой перевес у "Ахмата" все же имеется, коэффициент на его победу составляет 2,79, на ничью – 3,13, на победу "Локомотива" – 2,95.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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