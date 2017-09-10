Высокие амбиции: "Ахмат" принимает "Локомотив"
"Ахмат" – "Локомотив"
Стадион: "Ахмат Арена" (Грозный)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Владислав Безбородов (С.Петербург)
В 9 туре чемпионата России по футболу грозненский "Ахмат" примет на домашнем стадионе московский "Локомотив". Обе команда здорово начали этот сезон, однако затем испытали некоторые проблемы с результатом, но в последних турах все же сумели добиться очень важных для них побед. На данный момент "Локомотив" борется с "Зенитом" за лидерство в чемпионате, "Ахмат" же пока расположился в середине турнирной таблицы.
Грозненцы имеют в своем активе 12 очков и располагаются на 7 месте в чемпионате. Стоит отметить, что "Ахмат" в восьми предыдущих матчах ни разу не играл вничью, одержав 4 победы и потерпев ровно столько же поражений. Коллектив Олега Кононова очень неровно проводит сезон, чередуя серии из побед и поражений. Однако в прошедшем туре "Ахмату" удалось одолеть ЦСКА в выездном матче, что должно дать дополнительный импульс команде. Не смогут принять участие в игре травмированные Иголаев и Балай, а также дисквалифицированный Анхель.
"Локомотив" расположился на втором месте турнирной таблицы, на одно очко отставая от питерского "Зенита". Допустив осечку в домашнем матче с "Тосно", "железнодорожники" добыли две победы подряд: над "Спартаком" – 4:3, и "Уралом" – 2:1. По-прежнему травмированы одни из лидеров команды – Чорлука и Ари, однако и без них "Локомотив" уже научился добывать важные очки. Вообще на старте сезона подопечные Семина очень удивили всех своими результатами, однако только сейчас, по прошествии 8 туров, "железнодорожников" начали расценивать как одних из главных претендентов на попадание в Лигу Чемпионов.
Интересные факты противостояния "Ахмата" и "Локомотива":
"Локомотив" не проигрывал "Ахмату" в 13 из 14 последних матчей Премьер Лиги.
В прошедшем сезоне в матчах между этими командами была зафиксирована ничья в Грозном – 1:1, а на домашней арене "Локомотив" добился победы – 2:0.
"Локомотив" не проигрывал в 10 из 11 последних выездных матчей.
Ориентировочные составы на игру:
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Сампайо, Родолфо, Мохаммади, Швец, Иванов, Исмаэл, Садаев, Митришев.
"Локомотив": Гилерме, Баринов, Пейчинович, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Тарасов, Денисов, Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Прогноз на матч "Ахмат" – "Локомотив":
Шансы команд на успех примерно равны, однако небольшой перевес у "Ахмата" все же имеется, коэффициент на его победу составляет 2,79, на ничью – 3,13, на победу "Локомотива" – 2,95.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|8
|20
|2
|Локомотив Москва
|8
|19
|3
|ЦСКА Москва
|9
|16
|4
|Ростов
|9
|16
|5
|Краснодар
|8
|15
|6
|Рубин
|9
|14
|7
|Спартак Москва
|9
|12
|8
|Ахмат
|8
|12
|9
|Уфа
|8
|10
|10
|Урал
|8
|9
|11
|Динамо Москва
|8
|8
|12
|Тосно
|9
|8
|13
|Арсенал Тула
|9
|8
|14
|Анжи
|9
|7
|15
|СКА Хабаровск
|8
|6
|16
|Амкар
|9
|5