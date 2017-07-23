Высокие ожидания: "Динамо" принимает на своем поле "Урал"

"Динамо" – "Урал"

Стадион: "Арена Химки"

Начало матча: 17:30

Арбитр: Владимир Москалев (Воронеж)

Второй тур чемпионата России по футболу растянулся на четыре дня, и в воскресенье наиболее интересным противостоянием будет встреча московского "Динамо" и "Урала". Обе команды располагаются в середине турнирной таблицы, имея в своем активе по одному балу. После возвращения в Премьер-Лигу московское "Динамо" в первом туре вырвало ничью у действующего чемпиона – "Спартака". При том, что бело-голубые уступали после первого тайма со счетом 0:2. Но после перерыва Панченко вернул интригу матчу, а Ташаев в самой концовке матча сделал возвращение динамовцев в Премьер-Лигу очень ярким.

Команда Тарханова в не самом зрелищном матче сыграла на своем поле вничью с "Ростовом", гол в составе хозяев забил болгарский полузащитник Димитров. Матч выдался не богатым на события, было полно борьбы, и команды в первую очередь думали об обороне собственных ворот. Справедливый итог матча - 1:1.

Обе команды пока только вкатываются в сезон, поэтому цельной и содержательной игры на протяжении всего матча пока не показывали. Что касается кадровых проблем, то динамовцам не смогут помочь Григорий Морозов и молодой Антон Терехов, у "шмелей" травмированных нет.

Средний возраст игроков "Динамо" составляет 28 лет, "Урала" – 26,7. По трансферной стоимости футболистов москвичи занимают 8 место в Премьер-Лиге (23,6 миллионов евро). У "Урала" 11 показатель в лиге, состав команды оценивается в 21,7 миллионов евро.

Интересные факты противостояния:

"Уралу" не удалось забить в 5 из 7 последних выездных матчей.

"Динамо" выиграло 3 последних домашних матча против "Урала", разница мячей - 5:0.

Всего в Премьер-лиге команды встречались 16 раз. На счету "Динамо" 10 побед и 3 поражения, еще 3 матча завершились вничью.

Ориентировочные составы:

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Терехов, Соу, Зотов, Катрич, Панченко, Ионов, Вандерсон.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Динга, Меркулов, Емельянов, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Лунгу, Ставпец.

Прогноз на матч:

Фаворитом матча идет московское "Динамо". Ведь даже в сезоне 2015-2016, по окончанию которого динамовцы покинули Премьер-Лигу, в матчах с "Уралом" были добыты целых 4 очка. Да и возвращение в сильнейший российский дивизион должно придать игре команды новый импульс. И матч со "Спартаком" стал наглядным подтверждением этому.

Букмекеры предлагают на победу "Динамо" коэффициент 1.81, на ничью – 3.50, на победу "Урала" – 4.80.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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