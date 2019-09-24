"Высокий рейтинг в FIFA". Экс-президент "Реала" рассказал, как клуб покупал Вудгейта

Теги реал мадридфлорентино пересджонатан вудгейт

"Высокий рейтинг в FIFA". Экс-президент "Реала" рассказал, как клуб покупал Вудгейта

Бывший президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал, как в 2004 году королевский клуб купил английского защитника Джонатана Вудгейта

"Я помню, как проходил трансфер Вудгейта. Спортивный директор "Реала" был против его перехода, но Перес сказал: "Вы ничего не знаете о нем. Он очень молодой футболист. У него высокий рейтинг в FIFA".

Перес не думает о тренерах, так как считает их квалификацию недостаточной. По другому он думает только о Моуринью, который через два месяца вернется в "Реал", если все пройдет хорошо", - приводит слова Кальдерона beIN Sports. 

Вудгейт перешел в "Реал" из "Ньюкасла" за 18,3 миллиона евро. За три года англичанин из-за постоянных травм провел за испанский клуб всего 14 матчей.

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