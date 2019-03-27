Выставлен на продажу автомобиль, который был сделан на заказ для Джеррарда

В Британии на продажу выставлен автомобиль Range Rover, который ранее принадлежал легендарному полузащитнику "Ливерпуля" Стивену Джеррарду.

По данным источника, авто выставлено на сайте по продаже подержанных машин AutoTrader и предлагается за 28 тысяч евро.

Автомобиль был сделан под заказ для Джеррарда с номером 8, который вставлен в сиденья и подголовники. После Джеррарда автомобиль сменил еще двух владельцев.

Не пропустите: Гол Джеррарда помог "Ливерпулю" обыграть "Милан" в матче легенд. | http://soccernews.ru