Выставлен на продажу автомобиль, который был сделан на заказ для Джеррарда
В Британии на продажу выставлен автомобиль Range Rover, который ранее принадлежал легендарному полузащитнику "Ливерпуля" Стивену Джеррарду.
По данным источника, авто выставлено на сайте по продаже подержанных машин AutoTrader и предлагается за 28 тысяч евро.
Автомобиль был сделан под заказ для Джеррарда с номером 8, который вставлен в сиденья и подголовники. После Джеррарда автомобиль сменил еще двух владельцев.
Не пропустите: Гол Джеррарда помог "Ливерпулю" обыграть "Милан" в матче легенд. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Игнатьев не подтвердил продление контракта с "Краснодаром"
-
"Краснодар" объявил о продлении контракта с Игнатьевым
-
"Вест Хэм" готовит предложение по защитнику "Локомотива" Кверквелии
-
Погба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала"
-
По мотивам драмы Рахима Стерлига! 5 вопиющих случаев расизма в мировом футболе
Лента новостей
-
Хави Мартинес может вернуться в "Атлетик"
-
"Кориантинс" не будет выкупать у "Реала" нападающего Диаса
-
Эмери оценил шансы "Арсенал" на попадание в топ-4 в Премьер-лиге
-
Ушел из жизни журналист, который выжил при авиакатастрофе с самолетом "Шапекоэнсе"
-
"Ньюкасл" готов заплатить 45 миллионов евро за бразильского форварда Жоэнлинтона
-
Скалони: "Икарди может вернуться в сборную Аргентины"
-
Выставлен на продажу автомобиль, который был сделан на заказ для Джеррарда
-
"Интер" нацелился на форварда "Барселоны" Малкома
-
"Арсенал" вступил в борьбу за Умтити
-
"Челси" не намерен продавать Хадсона-Одои
-
1
Игнатьев не подтвердил продление контракта с "Краснодаром"
-
ПСЖ снова теряет Кавани
-
"Милан" интересуется вингером "Баварии"
-
"Краснодар" объявил о продлении контракта с Игнатьевым
-
Защитник "Баварии" отказал "Наполи"
-
"Вест Хэм" готовит предложение по защитнику "Локомотива" Кверквелии
-
Погба хочет стать самым высокооплачиваемым игроком "Реала"
-
Ван Гал: "Ливерпуль" превосходит "Манчестер Сити" и "Барселону"
-
Талисман Евро-2020 побывал на "Газпром-Арене"
-
По мотивам драмы Рахима Стерлига! 5 вопиющих случаев расизма в мировом футболе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14