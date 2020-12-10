Выступление клубов РПЛ в Лиге Чемпионов: подробная статистика

Завершился групповой этап Лиги Чемпионов сезона 2020/21. В текущем розыгрыше впервые приняли участие сразу три российские команды.

Ни один из клубов РПЛ не сумел выйти в 1/8 финала главного еврокубка, только "Краснодар" смог пробиться в плей-офф Лиги Европы.

- "Зенит" - 6 матчей: 0 побед, 1 ничья, 5 поражений; разница забитых и пропущенных голов - 4:13. Соперники - дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге".

- "Локомотив" - 6 матчей: 0 побед, 3 ничьи и 3 поражения; разница забитых и пропущенных голов - 5:10. Соперники - "Бавария", "Атлетико" и "Зальцбург".

- "Краснодар" - 6 матчей: 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения; разница забитых и пропущенных голов - 6:11. Соперники - "Челси", "Севилья" и "Ренн".

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