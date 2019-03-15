Выступление российских клубов в Лиге Европы за последние 10 лет: опубликована статистика
Текущий розыгрыш Лиги Европы является юбилейным, а именно десятым в истории. До реформирования турнир назывался Кубок УЕФА.
Самое время подвести некоторые итоги для российских клубов в этом соревновании, хотя бы на уровне участия в плей-офф.
Итак, за 10 лет представители РПЛ четыре раза вылетали на стадии 1/16 финала, 14 раз - в 1/8 финала, четыре раза - в 1/4 финала.
Более подробная картина выглядит следующим образом:
Сезон 2009/2010: "Рубин" - 1/16 финала;
Сезон 2010/2011: ЦСКА и "Зенит" - 1/8 финала, "Спартак" - 1/4 финала;
Сезон 2011/2012: "Рубин" и "Локомотив" - 1/16 финала;
Сезон 2012/2013: "Зенит" и "Анжи" - 1/8 финала, "Рубин" - 1/4 финала;
Сезон 2013/2014: "Рубин" - 1/16 финала, "Анжи" - 1/8 финала;
Сезон 2014/2015: "Динамо" - 1/8 финала, "Зенит" - 1/4 финала;
Сезон 2015/2016: "Краснодар" и "Локомотив" - 1/8 финала;
Сезон 2016/2017: "Ростов" и "Краснодар" - 1/8 финала;
Сезон 2017/2018: "Зенит" и "Локомотив" - 1/8 финала, ЦСКА - 1/4 финала;
Сезон 2018/2019: "Зенит" и "Краснодар" - 1/8 финала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11