Выступление российских клубов в Лиге Европы за последние 10 лет: опубликована статистика

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Выступление российских клубов в Лиге Европы за последние 10 лет: опубликована статистика

Текущий розыгрыш Лиги Европы является юбилейным, а именно десятым в истории. До реформирования турнир назывался Кубок УЕФА.

Самое время подвести некоторые итоги для российских клубов в этом соревновании, хотя бы на уровне участия в плей-офф.

Итак, за 10 лет представители РПЛ четыре раза вылетали на стадии 1/16 финала, 14 раз - в 1/8 финала, четыре раза - в 1/4 финала.

Более подробная картина выглядит следующим образом:

Сезон 2009/2010: "Рубин" - 1/16 финала;

Сезон 2010/2011: ЦСКА и "Зенит" - 1/8 финала, "Спартак" - 1/4 финала;

Сезон 2011/2012: "Рубин" и "Локомотив" - 1/16 финала;

Сезон 2012/2013: "Зенит" и "Анжи" - 1/8 финала, "Рубин" - 1/4 финала;

Сезон 2013/2014: "Рубин" - 1/16 финала, "Анжи" - 1/8 финала;

Сезон 2014/2015: "Динамо" - 1/8 финала, "Зенит" - 1/4 финала;

Сезон 2015/2016: "Краснодар" и "Локомотив" - 1/8 финала;

Сезон 2016/2017: "Ростов" и "Краснодар" - 1/8 финала;

Сезон 2017/2018: "Зенит" и "Локомотив" - 1/8 финала, ЦСКА - 1/4 финала;

Сезон 2018/2019: "Зенит" и "Краснодар" - 1/8 финала.

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5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 32
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9 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 24
10 Урал Урал 19 23
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