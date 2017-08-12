"Вюрцбургер Киккерс" – "Вердер" - 0:3 (обзор)

Теги вердер бременвюрцбургер кикерс

"Вюрцбургер Киккерс" – "Вердер" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого раунда Кубка Германии между "Вюрцбургер Киккерс" и "Вердером".

Не пропустите: "Вердер" добыл путёвку во второй раунд Кубка Германии. | http://soccernews.ru

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