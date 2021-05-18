Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"
Фото Marca
Football Italia пишет, что вывоз автомобилей нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду ещё не означает, что он покинет клуб по окончании сезона.
По информации источника, для 36-летнего футболиста это нормальная практика - перевозить свои машины в разные места до наступления лета.
Исключением стал только 2020 год, когда соответствующие мероприятия не удалось провести из-за пандемии коронавируса.
В текущем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах.
Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.
Не пропустите: Роналду поделился мнением о Мбаппе и Холанде. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Рондон покинул ЦСКА
-
Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней
-
"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА
-
"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ
-
Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето
Лента новостей
-
СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020
-
"Спартак" подтвердил договорённость с "Фейеноордом" по аренде Тиля
-
Клозе может начать самостоятельную карьеру во второй Бундеслиге
-
Официально: Рондон покинул ЦСКА
-
"Ювентус" представил новую домашнюю форму
-
Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней
-
"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА
-
В "Нижнем Новгороде" подтвердили переговоры с Кержаковым
-
Экс-защитник "Спартака" Боккетти прилетел получать российское гражданство
-
"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ
-
Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето
-
Денисов жёстко раскритиковал Кикнадзе
-
Жена Икарди разделась в домашнем спа-салоне
-
"Челси" назвал лучшего игрока сезона
-
Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки вверх"
-
Олич временно вернётся в сборную Хорватии
-
Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский паспорт
-
Газизов сообщил о возвращении Урунова в "Спартак"
-
Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"
-
"Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона евро в год": Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17