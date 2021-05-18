Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"

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Football Italia пишет, что вывоз автомобилей нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду ещё не означает, что он покинет клуб по окончании сезона.

По информации источника, для 36-летнего футболиста это нормальная практика - перевозить свои машины в разные места до наступления лета.

Исключением стал только 2020 год, когда соответствующие мероприятия не удалось провести из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах.

Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

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