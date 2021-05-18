Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"

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Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"

Фото Marca

Football Italia пишет, что вывоз автомобилей нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду ещё не означает, что он покинет клуб по окончании сезона.

По информации источника, для 36-летнего футболиста это нормальная практика - перевозить свои машины в разные места до наступления лета.

Исключением стал только 2020 год, когда соответствующие мероприятия не удалось провести из-за пандемии коронавируса.

В текущем сезоне форвард забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 43 матчах.

Контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до июня 2022 года.

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