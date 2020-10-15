Выяснилась сумма выкупа новичка "Динамо" Варелы
Стало известно, за сколько "Динамо" может купить экс-игрока "МЮ" Гильермо Варелу. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Отметим, 27-летний защитник на данный момент выступает в "Копенгагене".
По данным источника, "бело-голубые" готовы заплатить за трансфер 1,4 миллиона евро после того, как его бесплатная годичная аренда закончится.
Не пропустите: Metaratings.ru: "Динамо" может приобрести экс-игрока "МЮ" Варелу| http://soccernews.ru
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