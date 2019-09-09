Выяснилось, благодаря кому Погба остался в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба этим летом должен был покинуть команду, однако его трансфер не состоялся. Стало известно, что было тому причиной. Об этом сообщает Daily Star.

Напомним, француз хотел продолжить карьеру в "Реале".

По данным источника, у Погба заключен 10-летний контракт с компанией adidas, который также является спонсором "МЮ".

"Adidas сыграли решающую роль в том, чтобы убедить все стороны урегулировать свои разногласия на следующий сезон", - сказал источник.

В минувшем сезоне Погба провел 47 матчей за АПЛ и отметился 16 голами и 13 ассистами.

А еще: "Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Погба| http://soccernews.ru