Выяснилось, что в тульском "Арсенале" нет проблем с коронавирусом

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Выяснилось, что в тульском "Арсенале" нет проблем с коронавирусом

В тульском "Арсенале" не было ни одного случая заражения коронавирусом перед матчем с "Ахматом" (1:3). Роспотребнадзор допустил команду до встречи. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее в телеграм-канале "Футбольный Биги" появилась информация о том, что у игрока клуба Гии Григалавы и тренера Валерия Климова может быть коронавирус. Специалист и футболист пропустили матч 25-го тура РПЛ.  

Отметим, Климов покинул "Арсенал" вместе с Игорем Черевченко. 

А еще: Тульский "Арсенал" мог уволить Черевченко из-за нежелания ставить в состав сына президента клуба| http://soccernews.ru
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